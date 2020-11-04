Підрахунок на президентських виборах в США може затягтися на кілька днів.

За результатами зі штатів, де підраховано 100 відсотків бюлетенів перемагає Байден, хоча не факт, що він втримає свою перемогу.

Переможець президентських виборів в США як і раніше невідомий: результат залежить від кількох штатів, в яких ще не закінчений підрахунок бюлетенів, відправлених поштою. Про це повідомляє радіо Voice of America.

Американський президент Дональд Трамп і кандидат від Демократичної партії Джо Байден виграли в штатах, де їхня перемога була очікуваною, проте як і раніше невідомі результати в цілій низці ключових штатів: Північній Кароліні, Джорджії і Пенсільванії на сході країни, в Мічигані і Вісконсині на Середньому Заході, а також в Арізоні на Південному Заході.

Виборчі органи продовжують підрахунок мільйонів голосів, частина з яких була подана у вівторок, але набагато більше – протягом декількох тижнів дострокового голосування.

За результатами зі штатів, де підраховано 100 відсотків бюлетенів, поки що перемагає ексвіцепрезидент Джо Байден. Він випереджає Дональда Трампа за кількістю голосів Колегії виборців з результатом 238 проти 213. Для перемоги ж необхідно отримати щонайменше 270 з 538 голосів виборців.

Паралельно з президентськими виборами проходили вибори до Конґресу США. Їхні результати теж ще підраховуються. За попередніми даними, як і очікувалося, демократи мали б зберегти більшість в Палаті представників. Чи вдасться республіканцям зберегти контроль над Сенатом, поки що не можна стверджувати напевно: результати декількох сенатських перегонів ще невідомі.