Україна не визнає російського вироку кримським татарам у "справі Хізб ут-Тахрір".

 

Міністерство закордонних справ України засудило вирок, винесений Південним окружним військовим судом у російському Ростові-на-Дону, у красногвардійській справі Хізб ут-Тахрір.

 

Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко в коментарі виданню "Крим.Реалії".

 

 

"МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з таким неправомірним рішенням. Усі ми пам'ятаємо, як в лютому 2019 року в їхніх будинках провели обшуки, вони були затримані і їх абсолютно безпідставно звинуватили в терористичній діяльності. Надалі наші співгромадяни були незаконно переміщені на територію Росії. Це грубе порушення норм міжнародного права. Тепер ми є свідками цих жахливих вироків і бачимо, що Росія не припиняє використовувати драконівські норми свого антитерористичного законодавства для того, щоб продовжувати політичний тиск і переслідування тих, хто не згодний з окупацією", – сказала Катерина Зеленко.

 

З її слів, Росія не припиняє порушувати права людини на анексованому півострові, про що необхідно продовжувати інформувати міжнародних партнерів України.

 

"Ми бачимо, що політичний тиск на Росію та окупаційну владу в Криму повинні посилюватися, в тому числі – санкційний тиск. Ми активно працюємо з нашими партнерами над тим, щоб це питання перебувало у фокусі уваги на всіх міжнародних майданчиках у всіх міжнародних організацій, оскільки ми бачимо, що Росія не припиняє порушувати права людини на території тимчасово окупованого Криму. Це означає, що попереду в нас багато роботи. Будемо інформувати всіх партнерів про те, що абсолютно необхідним є посилення санкційного тиску на державу-окупанта", – підкреслила Зеленко.

 

Напередодні ростовський суд засудив трьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" на 42 роки тюремного ув'язнення: так, Рустему Емірусеїнову дали 17 років з відбуванням перших двох років у в'язниці, решту – на суворому режимі; Арсену Абхаїтову – 13 років з відбуванням перших двох років у в'язниці; Ескендеру Абдулганієву – 12 років, також з відбуванням у в'язниці перших двох років.

 

Представництво Президента України в Криму назвало вирок суду "воєнним злочином".

 

"Дії влади Росії з переслідування наших громадян і вироки Рустему Емірусеїнову, Арсену Абхаїрову та Ескендеру Абдулганієву є воєнним злочином, і кожен представник російської влади та окупаційної адміністрації рано чи пізно понесе персональну кримінальну відповідальність за цей злочин", – йдеться у коментарі у Facebook.

 

У представництві зазначили, що "Україна докладає максимальних зусиль для фіксації, ретельного документування і розслідування цих фактів".

 

"Весь світ повинен знати про системні й масові порушення прав людини, порушення прав корінного кримськотатарського народу на території тимчасово окупованого Кримського півострова. І поки ми боремося за свободу, сотні заручників перебувають у полоні Кремля. Для нас дуже важливо зробити все, щоб вони самі та їхні родини отримували системну правову, соціальну і психологічну підтримку від держави", – йдеться у повідомленні.

 

У день винесення вироку, 3 листопада, близько 200 кримських татар прийшли під будівлю суду в Сімферополі підтримати фігурантів красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір". Активістів, які прийшли під будівлю кримського суду, затримала російська поліція.

 

Велика група кримських татар намагалася виїхати і до самого Ростова-на-Дону на оголошення вироку. Однак кримців заблокували російські прикордонники на Керченському мосту. Після десятигодинного очікування люди повернулися до Криму.

 

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих "терористичними".

 

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір"кримців вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.

 

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