Львів'ян запрошують на міжнародний музичний фестиваль «Відкриваємо Падеревського».

 

У Львівській національній філармонії з 6 до 15 листопада проходитиме IX міжнародний фестиваль «Відкриваємо Падеревського». У день народження патрона фестивалю, польського піаніста Ігнація Яна Падеревського, 6 листопада відбудеться онлайн-концерт «Vivat, Paderewski!».

 

Фото https://fundacjapaderewskiego.eu

 

У 2020 році, у зв’язку із карантинними обмеженнями, частина подій відбуватиметься в онлайн-форматі. Зокрема, у п’ятницю у день народження композитора відбудеться віртуальний українсько-польсько-американський концерт молодих виконавців: учні музичних шкіл Львова, Кракова, Вінниці та Чікаго заграють твори на честь Падеревського. Учасники концерту були відзначені Спеціальними нагородами від Польсько-української фундації ім. І.Я.Падеревського в рамках І Всеукраїнського Інструментального конкурсу І.Я.Падеревського у Вінниці, повідомили організатори.

 

У середу, 11 листопада, відбудеться музична подія «Незалежна – Класично з Падеревським». У ній поєднають традиції, сформовані майже за десятилітню історію фестивалю: популяризація творчості Падеревського та польсько-українське поєднання через мистецтво і культуру. Ще одніє традицією є присвята одного з концертів фестивалю до Дня незалежності Польщі. Цього року всі три ідеї поєднають в одному вечорі, коли звучатимуть твори композитора, написані для камерного оркестру, голосу, скрипки та фортепіано. Концертну програму в аранжуванні сучасних композиторів Мирослава Скорика та Кшесіміра Демського публіці представлять Камерний оркест Львівської філармонії, яким диригуватиме Володимир Сихіл, Маріанна Гуменецька (фортепіано) Микола Гав’юк (скрипка) та Людмила Осташ (сопрано).

 

Фото https://fundacjapaderewskiego.eu

 

Наступного дня, 12 листопада, на слухачів очікує віртуальна презентація опери «Манру», прем'єра якої відбулася у Львові 8 червня 1902 року. Авторський проєкт «Повернення Манру» польсько-української фундації ім. І.Я.Падеревського приурочений до 120-ої річниці з дня відкриття Львівської опери і 160-річчя з дня народження Ігнація Падеревського.

 

Завершиться цьогорічний фестиваль концертом, присвяченим року Івана Павла ІІ. Відбудеться він у неділю, 15 листопада, у Латинському кафедральному соборі. Літературно-музична програма концерту складена з творів, пов’язаних з постаттю св. Івана Павла ІІ, з його поезією, улюбленими музичними творами, композиціями від епохи бароко до сучасності композиторів: М. Зєлєнького, С. Монюшко, І.Я. Падеревського, М. Гурецького, К. Шимановського. Вхід на подію вільний.

 

Квитки на події фестивалю «Відкриваємо Падеревського» можна придбати у касі Львівської національної філармонії.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

Міжнародний фестиваль «Відкриваємо Падеревського» проводить польсько-українська фундація ім. І.Я. Падеревського спільно з Львівською національною філармонією імені М. Скорика. Фестиваль присвячений постаті видатного польського піаніста, композитора, політичного та суспільного діяча Ігнація Яна Падеревського (1860-1941).

 

 

Саме у Львові піаніст дав свої перші концерти у 1887 та 1889 роках. Після тріумфальних гастролей світом, у червні 1902 року його виступ на сцені Скарбківського театру зібрав аншлаг. Через 8 років, у 1910-му, з нагоди 100-річчя з дня народження Ф. Шопена, І.Я. Падеревського зустрічали у Львові як справжнього наступника видатного польського романтика. Саме у Львові місті відбулися прем’єри його композицій, серед яких знаменита симфонія «Polonia», а також опера «Манру», яка, як і через сто років, «помандрувала» світом зі Львова.

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