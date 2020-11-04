Львів'ян запрошують на міжнародний музичний фестиваль «Відкриваємо Падеревського».

У Львівській національній філармонії з 6 до 15 листопада проходитиме IX міжнародний фестиваль «Відкриваємо Падеревського». У день народження патрона фестивалю, польського піаніста Ігнація Яна Падеревського, 6 листопада відбудеться онлайн-концерт «Vivat, Paderewski!».

Фото https://fundacjapaderewskiego.eu

У 2020 році, у зв’язку із карантинними обмеженнями, частина подій відбуватиметься в онлайн-форматі. Зокрема, у п’ятницю у день народження композитора відбудеться віртуальний українсько-польсько-американський концерт молодих виконавців: учні музичних шкіл Львова, Кракова, Вінниці та Чікаго заграють твори на честь Падеревського. Учасники концерту були відзначені Спеціальними нагородами від Польсько-української фундації ім. І.Я.Падеревського в рамках І Всеукраїнського Інструментального конкурсу І.Я.Падеревського у Вінниці, повідомили організатори.

У середу, 11 листопада, відбудеться музична подія «Незалежна – Класично з Падеревським». У ній поєднають традиції, сформовані майже за десятилітню історію фестивалю: популяризація творчості Падеревського та польсько-українське поєднання через мистецтво і культуру. Ще одніє традицією є присвята одного з концертів фестивалю до Дня незалежності Польщі. Цього року всі три ідеї поєднають в одному вечорі, коли звучатимуть твори композитора, написані для камерного оркестру, голосу, скрипки та фортепіано. Концертну програму в аранжуванні сучасних композиторів Мирослава Скорика та Кшесіміра Демського публіці представлять Камерний оркест Львівської філармонії, яким диригуватиме Володимир Сихіл, Маріанна Гуменецька (фортепіано) Микола Гав’юк (скрипка) та Людмила Осташ (сопрано).

Фото https://fundacjapaderewskiego.eu

Наступного дня, 12 листопада, на слухачів очікує віртуальна презентація опери «Манру», прем'єра якої відбулася у Львові 8 червня 1902 року. Авторський проєкт «Повернення Манру» польсько-української фундації ім. І.Я.Падеревського приурочений до 120-ої річниці з дня відкриття Львівської опери і 160-річчя з дня народження Ігнація Падеревського.

Завершиться цьогорічний фестиваль концертом, присвяченим року Івана Павла ІІ. Відбудеться він у неділю, 15 листопада, у Латинському кафедральному соборі. Літературно-музична програма концерту складена з творів, пов’язаних з постаттю св. Івана Павла ІІ, з його поезією, улюбленими музичними творами, композиціями від епохи бароко до сучасності композиторів: М. Зєлєнького, С. Монюшко, І.Я. Падеревського, М. Гурецького, К. Шимановського. Вхід на подію вільний.

Квитки на події фестивалю «Відкриваємо Падеревського» можна придбати у касі Львівської національної філармонії.