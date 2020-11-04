Євродепутати закликали: КС слід оновити, а не розпускати.

Депутати Європейського парламенту, котрі відають українським напрямком, закликали Україну знайти правовий спосіб виходу із конституційної кризи й виступили проти розпуску КС, як його пропонує Володимир Зеленський.

Про це заявили постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер і заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон у коментарі "Німецькій хвилі".

"Те, що пропонує Президент, вже саме по собі є порушенням Конституції. Не можна просто взяти і ліквідувати Конституційний суд... Не можна вилікувати антиконституційні ухвали Конституційного суду антиконституційними заходами Верховної Ради", – наголосив німець Ґалер, який представляє фракцію Європейської народної партії.

Натомість Фон Крамон заперечила, що євродепутати висловилися на підтримку ініціативи Зеленського розпустити КСУ, про що заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. "Ми не можемо спонукати президента взяти й звільнити всіх суддів Конституційного суду", – зазначила німкеня фон Крамон з фракції "Зелені". Законопроєкт Зеленського вона назвала "дуже сумнівною справою" і послалася на лист голів Венеційської комісії та Групи держав проти корупції (GRECO), які "наполегливо закликали не відповідати порушенням права на порушення права", додала євродепутатка.

Натомість обидва парламентарі висловилися за оновлення КСУ, яке би відповідало законодавству України. На їхню думку, за приклад слід взяти відбір суддів Вищого антикорупційного суду України, до якого залучили міжнародних експертів.

Натомість Європейська комісія заявила, що Україна мусить невідкладно відновити антикорупційну інфраструктуру, і попередила, що це є умовою надання фінансової допомоги та безвізу з ЄС. При тім ЄК наполягає на "стійкому" вирішенні кризи, йдеться у заяві речника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Петера Стано.

Так, рішення Конституційного суду України щодо елементів антикорупційного законодавства має далекосяжні наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, створеної після Революції гідності 2014 року. Це рішення ставить під сумнів ряд міжнародних зобов'язань, які Україна взяла на себе щодо своїх міжнародних партнерів, включаючи ЄС, ідеться у заяві, що її цитує "Європейська правда".

Стано наголосив, що боротьба з корупцією є одним з ключових орієнтирів і зобов'язань, які Україна взяла на себе в рамках Угоди про асоціацію, недавно узгодженої програми макрофінансової допомоги між ЄС і Україною та процесу лібералізації візового режиму.

Він запевнив, що у ЄС відзначають складність ситуації і цінують невідкладність, з якою президент і уряд хочуть її вирішити, проте це треба зробити якнайшвидше.

Відтак Євросоюз заявив, що Україні слід у найкоротші терміни: відновити законодавство про електронне декларування активів і відповідні завдання Національного агентства по запобіганню корупції; стабілізувати правовий статус Національного антикорупційного бюро України до крайнього терміну 16 грудня, встановленого Конституційним судом.

"Надійна судова реформа, як і раніше, необхідна на благо всіх українців. Ми закликаємо Президента, уряд і Верховну Раду працювати разом над пошуком всеосяжного і стійкого рішення. ЄС готовий підтримати наших українських партнерів в цих зусиллях", – йдеться у заяві.