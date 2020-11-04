Трамп звинуватив Байдена у спробі вкрасти його перемогу.

Twitter заблокував відповідний пост глави Білого дому.

 

 

Кандидат в президенти США від Республіканської партії, чинний глава американської держави Дональд Трамп звинуватив своїх опонентів на чолі з Джо Байденом в спробі вкрасти його перемогу. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. Йдеться прого глоси виборців, котрі проголосували завчасно надісланими листами.

 

«Ми піднялися високо, але вони намагаються вкрасти вибори. Ми ніколи не допустимо цього. Голоси не можуть з'явитися після закриття дільниць», ­– можна було прочитати в твіті глави Білого дому, допоки соціальна мережа не заблокувала його за порушення правил висвітлення виборчих подій.

 

Також Трамп пообіцяв, що згодом виступить із зверненням, у якому проголосить свою «велику перемогу».

 

Джо Байден, своєю чергою, також виступив зі зверненням, в якому заявив, що переможця здалося б оголошувати «не йому і не Трампу».

 

Третього листопада в США – день загальних виборів. Американські громадяни обирають президента і віцепрезидента, також 35-х сенаторів, конґресменів Палати представників, 13-х губернаторів і представників місцевих органів влади. За найвищу посаду борються чинний глава держави республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден, який обіймав посаду віцепрезидента за Барака Обами. Наразі результати підрахунку голосів засвідчують, що Байден трішки випереджає Трампа, утім впевнено про чиюсь перемогу говорити явно зарано.

04.11.2020

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