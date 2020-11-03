На виборах в США прогнозують перемогу Байдена, але обережно.

В Сполучених Штатах почався День виборів. Щоправда, нині він є доволі умовним, його радше можна назвати останнім днем виборів, оскільки 99 млн американців – а це 40% всіх виборців чи 72 % всіх виборців, що скористалися своїм правом вибору 2016 року, – вже проголосували: достроково на дільниці або поштою. Різні моделі одностайно прогнозують перемогу Байдена – з ймовірністю від 90% до 96%. Однак, пам'ятаючи похибки соціологічних опитувань на минулих виборах, до цих прогнозів варто ставитися з обережністю.

Нагадаємо, що президента Сполучених Штатів вибирає колегія електорів, і власне її обирають нині громадяни США, що зареєструвалися для участі у виборах. Для перемоги у виборах кандидату необхідно отримати голоси більш як половини з 538 обраних членів колегії електорів, тобто 270 голосів.

Число електорів від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі; кожен штат має по два сенатори в Сенаті і різну, залежно від кількості населення, кількість конгресменів у палаті представників. Крім того, федеральний округ Колумбія, який не має представників у Конгресі, має стільки ж електорів, як найменш населений штат (нині це Вайомінг), – три електори. Найбільше число електорів (55) має Каліфорнія, далі – Техас (38) та Флорида (29), найменше, по три електори, мають 7 штатів.

Кожен штат сам вирішує, як розподілити належні йому голоси електорів. У більшості штатів голоси всіх електорів отримує той кандидат, який набирає просту більшість голосів виборців. Виняток становлять штати Мен (4 електори) і Небраска (5 електорів), де голосуванням у штаті в цілому вибирається два електори, а решту – за результатами голосування в кожному з округів. Треба зазначити, правда, що електори можуть голосувати (і дуже зрідка голосують) інакше, ніж мали би, але ще не було випадку, щоб це вплинуло на результат виборів.

Таким чином, ймовірність перемоги того чи іншого кандидата визначається переважно у т. зв. штатах-брандмаєру, які забезпечують останні в рейтингу (починаючи від найнадійніших для кандидатів штатів) голоси електорів для певного кандидата; для оцінки ймовірності треба враховувати також і кореляцію зміни рівня підтримки в різних штатах (якщо цей рівень, скажімо, зменшиться в одному штаті, то, з відомою ймовірністю, він зменшиться і в інших штатах: тобто зміна підтримки в загальнонаціональному масштабі теж з більшою чи меншою ймовірністю призведе до зміни підтримки в кожному штаті – звідси увага до цих опитувань).

Модель британського тижневика The Economist, яка калькулює такі шанси, оцінює шанси на перемогу Трампа в 4%. Подібна модель Нейта Сілвера – в 10%.

Нині визначальним для перемоги штатом далі залишається Пенсильванія (рідний, до речі, штат Байдена), що на осі наростаючої кількості електорів (від найбільш демократичного до найбільш республіканського штатів) розташована акурат посередині.

Не дивно, що саме в цьому штаті соціологи проводять найбільше опитувань — в тому числі і агітаційно запрограмовані на перемогу того чи іншого кандидата (від переваги Трампа у 2% до переваги Байдена у 7%), тому питання надійності прогнозу особи майбутнього президента зводиться до оцінки надійності цих опитувань. За оцінкою The Economist, Байден виграє в Пенсильванії з перевагою у 6%, за оцінкою FiveThirtyEight Нейта Сілвера – 4,7%, за оцінко агрегатора опитувань RealClear Politics (RCP) – 2,6%; загальним же трендом для всіх оцінок є факт, що за останні кілька днів перевага Байдена тут на кілька проміле зменшилась.

На попередніх виборах RCR прогнозував перевагу Гілларі Клінтон в Пенсильванії в 1,9%, результати ж голосування показали перевагу Трампа в 0,7% – тобто похибка була якраз 2,6%.

Якщо ми глянемо на відсотки таких похибок у всіх визначальних штатах на минулих виборах, то побачимо: (1) системну похибку в 2,6% завищення підтримки Клінтон і (2) похибку конформізму з коефіцієнтом 0,41, тобто що більша була підтримка певного кандидата в даному штаті, то більший відсоток виборців запевняв соціологів, що голосуватиме за нього, а насправді голосував за його конкурента.

Нині соціологи запевняють, що цього року врахували помилки досліджень минулої кампанії. Однак навіть якщо на цих виборах похибка соцопитувань буде такою ж, як і 2016 року, то Байден мав би програти в Міннесоті (-0,2%) та Вісконсині (-0,5%) з 10 електорами в кожному, натомість з лишком мав би перекрити втрати виграшем у тих штатах, де прогнози дають йому значно менше шансів: у Флориді (+0,8%, 19 електорів), Аризоні (+1,4%, 11 електорів) та Техасі (+1,8%, 38 електорів).

Достовірність цих прогнозів ми зможемо оцінити вже нині вночі, коли перші результати зі східних штатів з когорти хитких покажуть, наскільки соціологи помиляються цього разу.

Стосовно ж виборів у Конгрес, то прогностичні моделі оцінюють шанси демократів отримати контроль над Сенатом як 4 до 1.