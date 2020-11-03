У Перу розпочато процес імпічменту президента.

Його звинувачують в отриманні хабара на суму понад 600 тисяч доларів.

Конґрес Перу схвалив пропозицію про початок процесу відсторонення від влади президента Мартіна Віскарри (Martin Vizcarra) за звинуваченнями в корупції і «моральній недієздатності». Це сталося через півтора місяця після попередньої спроби імпічменту.

Як повідомило видання Folha de S.Paulo, законодавці схвалили цей захід 60-ма голосами проти 40, а 18 депутатів утрималися. Віскарра збирається виступити з промовою на свій захист у Конґресі дев’ятого листопада, після чого відбудеться ще одне голосування. Для усунення президента з посади потрібно, щоб за це проголосувало дві третини конґресменів, тобто 87 голосів.

Актуальний процес імпічменту Віскарри розпочався після того, як місцеві медії повідомили, що президент нібито отримав хабар на суму близько 2,3 мільйона солів (637 тис. доларів) від двох компаній, які виграли тендери на громадські роботи. Йдеться про часи, коли Віскарра ще був губернатором південного реґіону Мокеґуа.

Сам президент, який ступив на посаду в 2018 році й у котрого немає власного партійного представництва в законодавчому органі, звинувачення відкидає. Мартін Віскарра заявив, що деякі законодавці «прагнуть викликати хаос і безлад», просуваючи імпічмент всього за кілька місяців до президентських виборів, запланованих на 11 квітня. «Немає абсолютно жодних доказів звинувачень. Суд у справі про імпічмент дестабілізує країну», – запевнив він журналістів раніше в понеділок.

Цікаво, що Віскарра витримав вже одну спробу імпічменту, причому зовсім недавно – 18 вересня. Однак тоді проти проголосували 78 депутатів, за – 32, а утрималися 15 осіб. Резолюцію про початок процесу імпічменту було внесено після того, як опублікували аудіозаписи з голосом президента Перу. На них він визнає, що зустрічався зі співаком Річардом Свінґом. Автори резолюції зазначають, що глава держави перешкоджав кримінальному і парламентському розслідуванню справи проти артиста. Раніше депутати вимагали розпочати перевірку, оскільки запідозрили, що Міністерство культури Перу уклало контракт зі Свінґом, порушивши чинні норми.