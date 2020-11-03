Щонайменше четверо людей загинули внаслідок стрілянини в центрі Відня.

Міністр внутрішніх справ Австрії назвав інцидент терактом.

 

 

Ввечері у понеділок, другого листопада, у центрі Відня невідомі відкрили стрілянину біля площі Шведенплятц, в районі, де розташовані синагога і єврейський центр. Нападники, озброєні мисливськими рушницями та штурмовими гвинтівками, обстріляли шість об'єктів, зокрема кафе й ресторани на відкритих майданчиках. Про це повідомив австрійський телеканал ORF, покликаючись на словами міністра внутрішніх справ Австрії Карла Негамера (Karl Nehammer).

 

Поліція оперативно оточила місця нападу і вступила в перестрілку зі зловмисниками. Поліцянтам вдалося застрелити одного з нападників, озброєного штурмовою гвинтівкою. Одного нападника вдалося затримати. Ще один підірвав на собі пояс шахіда. Ще кільком нападникам вдалося втекти, зараз тривають їхні пошуки.

 

Загалом же внаслідок стрілянини щонайменше четверо людей загинуло і ще сімнадцятеро отримали поранення, семеро з них перебувають у критичному стані. Серед поранених – один правоохоронець, він, за словами лікарів, перебуває у критично-стабільному стані.

 

Негамер назвав віденський інцидент «терактом з ісламістським підґрунтям». За його словами, принаймні один з нападників був симпатизантом «Ісламської держави».

03.11.2020

До теми

Шмайда був, є і буде!
Юрій Бача
Сто років тому в Красному Броді, нашому давньому селі на Пряшівщині, народився Михайло Шмайда (1920—2017), видатний лемківський фольклорист та яскравий український письменник
02.11.20 | | Минуле
Перший день
Богдан Нижанківський
Листопад 1918. Погляд з львівської брами (збірка «Вулиця», 1936 рік)
01.11.20 | | Минуле
Гренландська акула: у віці 245 років має молодий мозок
Мозок тварини, що серед усіх хребетних на планеті живе найдовше, старіє на диво повільно.
01.11.20 | | Наука
Нє, Гетті?
Василь МАХНО
Ти бачиш плинність води, але не розумієш, нащо вона тече і куди? Домислення – це і є твоє підключення до розуміння суті, бо слова і явища – неоднозначні
31.10.20 | | Дискурси
Закон не слуга
Володимир СЕМКІВ
КСУ втратив суспільну леґітимність після спроб захиститися від вимог до контролю статків. Однак прагнення Зеленського усунути цілу інституцію широким «простонародним» замахом може наробити більшої біди
31.10.20 | | Україна
10 тисяч російських бойовиків для Каталонії
Росія готова була надати сецесійникам Каталонії грошову й навіть військову підтримку? Принаймні така інформація випливла зі свідчень активістів каталонської відрубності.
30.10.20 | | У світі
Про демократичну підзвітність суддів і не тільки
Михайло САВЧИН
По суті, це є конституційна інфляція. Кризу викликає відсутність розуміння алгоритму дій на майбутнє.
30.10.20 | | Україна
Субстанція – кісєль
Юрій Андрухович
Не навівши лад у найпростішому, себто в тих азах ідентичності, якими є, наприклад, наші прізвища, ми даремно сподіваємося звладати з усім іншим мотлохом існування
30.10.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.