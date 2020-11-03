Щонайменше четверо людей загинули внаслідок стрілянини в центрі Відня.

Міністр внутрішніх справ Австрії назвав інцидент терактом.

Ввечері у понеділок, другого листопада, у центрі Відня невідомі відкрили стрілянину біля площі Шведенплятц, в районі, де розташовані синагога і єврейський центр. Нападники, озброєні мисливськими рушницями та штурмовими гвинтівками, обстріляли шість об'єктів, зокрема кафе й ресторани на відкритих майданчиках. Про це повідомив австрійський телеканал ORF, покликаючись на словами міністра внутрішніх справ Австрії Карла Негамера (Karl Nehammer).

Поліція оперативно оточила місця нападу і вступила в перестрілку зі зловмисниками. Поліцянтам вдалося застрелити одного з нападників, озброєного штурмовою гвинтівкою. Одного нападника вдалося затримати. Ще один підірвав на собі пояс шахіда. Ще кільком нападникам вдалося втекти, зараз тривають їхні пошуки.

Загалом же внаслідок стрілянини щонайменше четверо людей загинуло і ще сімнадцятеро отримали поранення, семеро з них перебувають у критичному стані. Серед поранених – один правоохоронець, він, за словами лікарів, перебуває у критично-стабільному стані.

Негамер назвав віденський інцидент «терактом з ісламістським підґрунтям». За його словами, принаймні один з нападників був симпатизантом «Ісламської держави».