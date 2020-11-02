Підвищена загазованість

Існує підозра, що «на горі» періодично харчуються оксидом диазоту (він же оксид азоту (І), він же N₂O, він же звеселяючий газ), щоб потім видихати спожите на тих, хто «внизу», аби вони сміялися, перериваючи регіт матюками. Огляд подій тижня в Україні

Загострення тижня

Ефектна будівля Конституційного суду створена для того, щоб її пікетували, бо місця для протестуючих є багато, а люди в будівлі перманентно дають привід для обзивання їх мазохістами.

Чергове збурення від КС сталося, коли рішенням цієї інстанції корупціонери стали вже не зовсім корупціонерами. На думку суддів у вишневих мантіях, кримінальна відповідальність за брехню в деклараціях про прибутки державних чиновників є надмірною за вчинення таких правопорушень.

«Криміналізація конкретного вчинку людини можлива за умови, якщо це відповідає, зокрема, сукупності таких критеріїв: значна (суттєва) суспільна небезпека діяння; поширення аналогічних діянь у суспільстві; неефективність інших галузевих правових засобів впливу на зазначені діяння; неможливість успішної боротьби з діянням менш репресивними методами… За своєю правовою природою подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, а також умисне неподання декларації хоч і свідчать про порушення вимог антикорупційного законодавства, однак такі діяння не здатні заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі в обсягах, необхідних для визнання їх суспільно небезпечними відповідно до вимог статті 11 КК», - вирішили в Конституційному суді, і дали можливість небайдужим підняти ґвалт.

Резонанс стався неабиякий. Спочатку Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до електронних декларацій чиновників (бо мусило), потім Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК відновити доступ до цього реєстру, бо зробив висновок, що судді КС пустилися берега. Крім того, уряд зобов’язав органи влади не виконувати рішення КС, яке за законом є обов’язковими до виконання. Паралельно Конституційний суд взяли в облогу згадані небайдужі з вимогою до вишневомантієвих служителів Феміди перестати видихати диоксид азоту в атмосферу.

З ще більш імпозантної будівлі на вулиці Банковій, де знаходиться Офіс Президента, в сторону вулиці Жилянської пролунали визначення «чорти» і «вас знесе вулиця».

Прості смертні, які Конституцію не читали (а дарма) спостерігають за черговою мелодрамою у стосунках гілок влади, а те, що колотнечі бояться в самому КС, з’ясувалося після оприлюднення такої інформації – Конституційний суд одразу після пікетування замовив встановлення металевих ґрат на двері та вікна першого поверху.

Якщо вірити деяким нострадамусам-аборигенам, що КС розглядатиме конституційність земельної реформи і закону про мови, то грати там точно потрібні, але вікна в клітинку треба зробити на всіх поверхах, бо дефенестрація дуже підступна штука. До речі, про решітки на Банковій інформації ще нема.





Юристи тижня

Тижба за участю КС мала й особистісний аспект. Голова Конституційного суду Олександр Тупицький десь має жаль на шефа Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, але, як людина з великою душею, той жаль не використовує за неконституційними нормами, а констатує:

«Справа не в Ситнику, він заручник ситуації, бо призначався у незаконний спосіб».

Логіка у роздумах Тупицького трохи криває, бо він же наголосив, що після звільнення Ситника обов'язки директора НАБУ буде виконувати перший заступник, тобто справа не в «неконституційності» керівника НАБУ, а в самому Ситнику.

Ідіосинкразія двох юристів вилилася у відповідь анти корупціонера. І зі слів Ситника виявилося, що судді КС – погані люди, бо фігурують у провадженнях НАБУ як ті, що збрехали в деклараціях про доходи.

"У першу чергу, серед тих проваджень фігурують судді Конституційного суду, які ухвалювали це рішення. Це не перше рішення, яке направлене проти антикорупційної інфраструктури, але перше, коли судді явно діяли в стані реального конфлікту інтересів. Фактично частина цих справ стосується суддів Конституційного суду. Судді, які ухвалили рішення щодо себе, фактично скасували відповідальність за ту статтю, за якою вони потенційно могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності", – сказав Ситник.

Прізвищ поганців Ситник не назвав, а значить тримає козир для подальшої гри.

Паливо тижня

Коли платники податків надИхалися випарами влади, то вони взнали, що платитимуть більше, аби їх надихАли. «Нафтогаз України» підвищив ціни на газ для населення до 6,33 гривні за кубометр. Пояснили це традиційно сезонний фактор і збільшення гуртової ціни на газ.

Ті, хто нас гріють, також нагадали, що ми за їхню теплоту зле платимо і заборгували їм від Харкова до Чернівців. Запоріжжя ніби боргів не має, але платитиме за паливо найбільше – майже 9 гривень за кубометр.

Ідіома «Скільки там тої зими» стає трохи менш смішною, а впадіння в сплячку на кшталт ведмедів є актуальним.

Гроші тижня

Фонд боротьби з covid-19 став для вітчизняного уряду чарівною паличкою, яка може вирішити все. Після витягання з фонду коштів на ремонт доріг, тепер з того мішка грошей взяли 1,3 мільярди гривень для виплат дотацій безробітним і тимчасово безробітним через карантин.

1,4 мільярди з того самого фонду підуть на виплати шахтарям згідно державної програми «Реструктуризація вугільної промисловості». Реінкарнувати Маргарет Тетчер в наших териконах не виходить, тому чиновники в Кабміні будуть брати приклад з господаря кицьки, який її надто любив, а тому рубав кицін хвіст маленькими кавалками, аби їй не так боляче було. Тому в міністерстві енергетики кажуть, що планів за рік-два закрити збиткові шахти в них нема, вони почекають і знайдуть, де прилаштувати безробітних колєгів Стаханова.

А те, що 62 мільйони, які мали б бути використані у програмі щодо діагностики онкології, підуть на ремонт доріг у Львівській області, то нормально, бо прем’єр Шмигаль заспокоїв – на онкологію в нас і так багато виділили грошей. І яка головне, щоб до цвинтаря була гарна дорога.