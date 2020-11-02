У Львівській філармонії під живу музику покажуть виставу про Андрея Шептицького.

У Концертному залі ім. Станіслава Людкевича у Львові у червер, 5 листопада, покажуть виставу «Я йду, Христе!» під живий супровід відомих музикантів. Це спільний проєкт Львівської національної філармонії ім. М. Скорика та сучасного експериментального «Театру у кошику», приурочений до 155-річчя від дня народження митрополита УГКЦ Андрея Шептицького, яке відзначають на загальнодержавному рівні.

Фото https://philharmonia.lviv.ua

Текстову основу вистави складають епістолярна повість Григора Лужницького «Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері» і фрагменти мемуарів матері митрополита Софії Шептицької, з роду Фредрів, «Молодість і покликання Романа Шептицького». Сюжет зосереджується на переломному моменті, коли молодий Роман Шептицький, у майбутньому митрополит Андрей, вирішує йти духовним шляхом.

«Вистава може бути зрозумілою людині будь-якого віросповідання чи конфесії, адже йдеться в ній про пошук віри, про дорогу до Бога, про усвідомлення своєї місії в житті і не відступництва від неї. А ще – про високу культуру почуттів, як суто людських, так і релігійних. Виставу благословив Блаженніший Любомир кардинал Гузар, Верховний Архієпископ Києво-Галицький УГКЦ», – повідомили організатори.

Фото www.museum.lviv.ua

Роль митрополита Андрея виконуватиме актор Львівського духовного театру «Воскресіння» Володимир Губанов, а його матері Софії Шептицької – заслужена артистка України Лідія Данильчук.

Вперше вистава відбуватиметься із новим живим музичним супроводом: співатиме сопрано Софія Соловій та вокальний ансамбль «Калофонія» під акомпанемент фортепіано Оксани Рапіти.

Нагадаємо, Львівська архиєпархія УГКЦ запустила інтернет-портал «Митрополит Андрей Шептицький» для популяризації духовної спадщини митрополита та пришвидшення його беатифікації.