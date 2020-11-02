У Львові презентували сайт, присвячений митрополитові Андрею Шептицькому.

 

Львівська архиєпархія УГКЦ запустила інтернет-портал, присвячений митрополиту Андрею Шептицькому, де публікуватимуть різноманті автобіографічні відомості, архівні світлини та документи, дослідження науковців та твори митрополита. Робота сайту має сприяти подальшій популяризації духовного спадку Андрея Шептицького та його беатифікації.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

«Дякую усім, хто долучився до створення сайту і долучатиметься до його наповнення. Також надіємося, що і ви, тут присутні, будете дописувати і розвивати сайт. Сайт вже працює, вже розмішені архиєпархівльні вісті з 1882 року, тому можете з цього користати. Хай сайт працює на швидку беатифікацію праведного Митрополита Андрея Шептицького», — зазначив архиєпископ і митрополит Львівський УГКЦ, владика Ігор Возьняк.

 

Фото https://sheptytsky.com.ua

 

Головне завдання сайту — наблизити постать митрополита Андрея і глибину його послань, промов, розпоряджень до людей, зазначили у Львівській архієпархії.

 

«Організаційний комітет 155-ліття від дня народження Митрополита Андрея вирішив запустити окремий інтернет-портал, де будуть розміщувати основні базові матеріали для того, щоби пізнати глибину думки і навчання Митрополита Андрея, а опісля її застосовувати. Насамперед, ми спрямовуємо погляд на базові оригінальні матеріали: архівні, а також друковані», — повідомив синкел у справах монашества Львівської архиєпархії УГКЦ, отець Юстин Бойко.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

Для розвитку сайту налагодили співпрацю з Львівським державним історичним архівом, а також Львівською національною бібліотекою імені Стефаника. Там сканують матеріали, дотичні до життя і служіння праведного Митрополита, а опісля усі охочі і зокрема молоді науковці зможуть легко їх знайти на сайті.

 

На сайті розміщуватимуть також твори про митрополита Андрея, новини, які стаються у світі щодо його особи, а також повідомлятимуть інформацію щодо беатифікації митрополита Андрея. До наповнення інтернет-порталу залучать також закордонні наукові представництва, зокрема уже ведуть співпрацю із середовищами у Римі, а також інших країнах, які митрополит Андрей свого часу відвідував. Також розміщуватимуть багато фотографічного матеріалу, повідомили у Львівській архієпархії УГКЦ.

 

Нагадаємо, у Львові 29 серпня на вул. Кривоноса, 1, відкрили музей митрополита Андрея Шептицького. Його облаштували на першому поверсі, у колишніх келіях костелу св. Казимира

 

02.11.2020

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