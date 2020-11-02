У Галичині відзначили 102-у річницю проголошення ЗУНР.

 

У Львові у неділю, 1 листопада, з нагоди 102-ої річниці проголошення ЗУНР, вшанували пам’ять борців за незалежність України на Личаківському цвинтарі під супровід оркестру Академії сухопутних військ. Квіти поклали до Меморіалу воїнам УГА, до могил держсекретаря військових справ ЗУНР Дмитра Вітовського, засновника «Пласту» Олександра Тисовського, команданта легіону Українських січових стрільців Михайла Галущинського, пластового діяча та воїна УГА Северина Левицького, президента нацради ЗУНР Євгена Петрушевича, а також на полі почесних поховань №76.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

 

Реконструктори ГО «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» в одностроях Української Галицької армії на площі Ринок відтворили події ночі на 1 листопада 1918 року, коли українські вояки захопили всі адміністративні будівлі та військові склади. У театралізованому дійстві задіяли техніку, яку використовували на території Галичини вояки УГА. Реконструктори виголосили на площі Ринок відозву УНР до мешканців Галичини про проголошення ЗУНР.

 

Фото https://city-adm.lviv.ua

В Івано-Франківську 1 листопада також вшанували 102 річницю Листопадового чину. Містяни, громадські діячі, представники влади зібралися біля пам’ятника діячам ЗУНР, щоб згадати історію становлення державності та покласти квіти біля пам’ятників.

 

Фото www.facebook.com/ruslan.martsinkiv

 

«Доля ЗУНР вкладається у коротку, з точки зору історії, мить, бо ця держава проіснувала лише вісім місяців. Але не часовий вимір став визначальним. За своєю значущістю, за політичним резонансом і впливом вона стала провісницею нової вільної доби, адже навіть за той короткий час, в надзвичайно складних обставинах, Західно-Українська Народна Республіка встигла продемонструвати, що вона є прикладом європейської правової держави – з усіма атрибутами демократичного й громадянського суспільства», – зазначив начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської ОДА Володимир Джигіта.

 

Учасники віча також зазначали, що свобода і незалежність, здобуті кров’ю і потом мільйонів українців, стали священним надбанням кожного громадянина.

 

Фото http://chasopys.te.ua

 

У Тернополі з нагоди річниці проголошення ЗУНР на Микулинецькому кладовищі на могилах українських січових стрільців відслужили панахиду.

 

Для юнацтва у цей день провели квест «Листопадовий чин». Три команди по чотири учасники, віком від 14 до 25 років, виконували по сім завдань на знання історії України, а також з надання першої медичної допомоги.

 

Фото https://suspilne.media

 

Напередодні у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відкрили науково-просвітницьку виставку «ЗУНР: у війні та державотворенні» авторства тернопільського дослідника Івана Янюка та львівського Михайла Галущака.

 

Фото https://suspilne.media

 

«Представлений період, коли на Тернопільщині перебувала столиця ЗУНР, зокрема в Тернополі. А також найважливіші операції національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр. Це Чортківська офензива, яка була також на території Тернопільщини. На цьому стенді є портрет Сидора Голубовича, який був керівником уряду ЗУНР. Він родом з Чортківського району. Також є автентичні фото, зокрема польської артилерії, похорону одного з бійців і вже сучасні фотографії польського генерала, який, на жаль, переміг у цій боротьбі», – розповів Іван Янюк.

 

02.11.2020

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