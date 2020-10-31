Половина суддів КС оновила дані про доходи, поки доступ до декларацій був закритий.

29 жовтня, коли був закритий публічний доступ до реєстру декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції, семеро із п'ятнадцяти суддів Конституційного Суду України оновили свої дані про доходи.

Про це свідчать дані з реєстру декларацій, котрі відстежило Hromadske.

Зокрема, повідомлення про суттєві зміни у розділі про доходи (в тому числі подарунки) 29 жовтня додали до декларації голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Він задекларував 181 тисячу гривень заробітної плати.

Також суттєві зміни з'явились у:

Ірини Завгородньої – понад 201 тисяча гривень заробітної плати;

Сергія Головатого – понад 206 тисяч гривень заробітної плати;

Олександра Литвинова – понад 189 тисяч гривень заробітної плати;

Володимира Мойсика – понад 211 тисяч гривень заробітної плати;

Віктора Колісника – понад 221 тисяча гривень заробітної плати (внесено 28 жовтня);

Олега Первомайського – понад 164 тисячі гривень заробітної плати.

27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційними низку положень закону «Про запобігання корупції» та статтю 366-1 Кримінального кодексу України. Судді скасували відповідальність за недостовірні відомості в деклараціях чиновників і політиків, а отже справи, які розслідуються за цією статтею, автоматично скасовуються. Також КС позбавив НАЗК багатьох повноважень, головне з яких – ведення відкритого реєстру електронних декларацій, а також їхня перевірка на предмет недостовірних відомостей.

Кабінет Міністрів України 29 жовтня ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. І вже 30 жовтня реєстр декларацій знову став відкритим для громадськості.

Ще до того, як реєстр був закритий, НАЗК виявило у декларації судді Ірини Завгородньої за 2018 рік недостовірних відомостей на 615 тис. грн, а за 2019 рік – 754 тис. грн. До того ж журналісти Bihus.Info знайшли у чоловіка-пенсіонера Ірини Завгородньої квартиру за 13 млн грн в одному з престижних житлових комплексів Києва. Офіційно чоловік Завгородньої отримує тільки пенсію.

Також під час перевірки щорічних декларацій судді Конституційного Суду Володимира Мойсика НАЗК виявили ознаки злочину, передбаченого ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України – використання завідомо підробленого документа.

Перед цим НАЗК також склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.