Керівники МЗС Азербайджану і Вірменії провели перемовини в Женеві.

Сторони погодилися принаймні не атакувати мирне населення.

 

 

Міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії зустрілися в п'ятницю, 30 жовтня, в Женеві. Джейхун Байрамов і Зограб Мнацаканян провели перемовини за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ – Стефана Вісконті (Франція), Ендрю Шафера (США) та Ігоря Попова (Росія). Про це повідомила інформаційна аґенція Anadolu.

 

Співголови Мінської групи ОБСЄ вчергове закликали ворогуючі сторони виконати зобов'язання щодо припинення вогню. За результатами перемовин було опубліковано заяву про досягнуті домовленості щодо конфлікту в Нагірному Карабасі.

 

Сторони, зокрема, домовилися, що не будуть навмисно завдавати ударів по цивільному населенню або невійськових об'єктах, відповідно до міжнародного гуманітарного права.

 

Сторони погодилися активно втілювати в життя домовленості про обмін тілами загиблих; протягом тижня надати Міжнародному комітету Червоного Хреста й Офісу особистого представника чинного голови ОБСЄ списки військовополонених для їхнього подальшого обміну; а також сформулюють свої вимоги до можливого механізму верифікації виконання режиму припинення вогню.

 

Нагадаємо, що вірмено-азербайджанський конфлікт стрімко загострився 27 вересня. Азербайджанські війська розпочали масштабний наступ на вірменські позиції в Нагірному Карабасі. Сторони неодноразово домовлялися про гуманітарне перемир'я, але режим припинення вогню не дотримувався. У його порушенні Баку і Єреван звинувачували один одного.

 

Наразі жорстокі бої тривають під містом Шушою і південніше Лачина. Це стратегічно важливі ділянки для кожної з воюючих сторін, і від розвитку бойових дій може залежати результат війни. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття ще дев'яти селищ у трьох районах Карабаху. 

31.10.2020

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