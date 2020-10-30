Українська делеґація домовилася продовжити "режим тиші" після загибелі військовиків.

 

Безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи домовилася продовжити "режим тиші" на Донбасі після того, як вночі на п'ятницю під Водяним загинуло двоє українських військовослужбовців унаслідок обстрілів з боку бойовиків.

 

Про це йдеться у повідомленні на facebook-сторінці української делеґації за підсумками екстрено скликаних переговорів.

 

 

 

"Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посол Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторін дотримуватися режиму припинення вогню", – йдеться у повідомленні.

 

"Українська делегація зажадала від російської сторони вжиття негайних заходів для припинення порушення режиму тиші та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки заздалегідь запланованої, та запросила допомогу у представників ОБСЄ", – поінформували в команді Леоніда Кравчука.

 

"Сторони обговорили інциденти, які мали місце і призвели до трагічних наслідків. Сторони домовилися дотримуватися режиму тиші. Сторони обговорили заходи щодо запобігання подальшим випадкам порушення вогню. Сторони домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, запланованому на 10 листопада цього року", – переповіли у делеґації.

 

30.10.2020

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