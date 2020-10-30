Автомобіль в'їхав у натовп на Майдані Незалежності – двоє людей загинуло.

У п'ятницю перед вечером автомобіль виїхав на пішохідну зону з людьми на самому Майдані Незалежності й врізався у натовп – загинуло двоє осіб, ще кілька отримали поранення. Машина неконтрольовано перетнула цілу площу, потім протаранила зупинку громадського транспорту й врізалася в машини на Хрещатику.

"Сьогодні, близько 16-ї години до столичної поліції по спецлінії 102 надійшла інформацію про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на вул. Хрещатик... Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Внаслідок ДТП, дві людини загинули на місці події, а ще кілька – отримали тілесні ушкодження. Лікарі їм надають необхідну медичну допомогу", – повідомили в поліції.

Національна поліція уточнює, що, "попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився".

Водій пройшов тест на сп'яніння – його результат виявився негативним.

Пройти тест шоферові вдалося лише з третьої спроби – до того чоловікові бракувало сили, свідчить відео свідків із місця трагедії.

Чоловік стверджував, що не пам'ятає моменту зіткнення. А сам недавно був на операції. При тім на його шиї на відео видно медичну пов'язку.

Згодом поліція поширила відео з альтернативного ракурсу, на котрому видно, що водій виїжджав на Хрещатик із боку вулиці Михайлівської. При повороті в напрямку Європейської площі його автомобіль втратив керованість – машина протаранила автомобіль на Алеї Героїв Небесної Сотні, розвернулася в керунку центральної площі і тоді помчала в бік натовпу.

Правила дорожнього руху забороняють керувати транспортним засобом у хворобливому стані, у стані стомлення, а також перебуваючи під впливом лікарських препаратів, що знижують швидкість реакції і увагу.