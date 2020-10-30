Протест під КС: Люди принесли шини і презервативи.

 

Під будівлею Конституційного Суду України в Києві відбулася акція протесту через те, що суд скасував кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та закрив доступ до декларацій чиновників і депутатів.

 

Про це повідомляє Hromadske.

 

 

Організаторами акції виступає "Центр протидії корупції", "Фундація ДЕЮРЕ", "Рух опору капітуляції" та "Євромайдан". Протест дістав назву "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова".

 

Люди принесли з собою валізи, котрі символізують вигнання "до Ростова".

 

На плакатах написи: "Корупційний суд, ганьба!", "Найгуманніший у світі суд" та "Корупційний сходняк України". Протестувальники перекривали дорогу.

 

На територію суду мітингарі кидали димові кулі, шини та презервативи (публіка була свідома: хтось із натовпу викрикнув, що кидати використані ґумові засоби контрацепції – неекологічно).

 

30.10.2020

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