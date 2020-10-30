Франківськ залишили у «червоній» зоні, Львів і Тернопіль – у «помаранчевій».

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на своєму засіданні сьогодні, 30 жовтня, встановила нове епідемічне зонування в Україні, яке починає діяти з понеділка, 2 листопада. У чотирьох галицьких містах та дев’ятьох районах діятиме «червона» зона карантину, зокрема її продовжили в Івано-Франківську, повідомив урядовий портал.

Фото https://cfts.org.ua

«Червоний» рівень встановлено:

В Івано-Франківській області – в Івано-Франківську та Тисменицькому районі.

У Тернопільській області – у містах Бережани, Кременець, Чортків та у Гусятинському, Заліщицькому, Козівському, Монастирському, Підволочиському, Підгаєцькому, Тернопільському, Шумському районах.

У зв’язку із цим у цих містах та районах буде заборонено:

– приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів «автоконцертів»;

– приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

– відвідування установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

У Львівській області «червона» зона карантину діятиме у Пустомитівському та Сокальському районах.

У зв’язку із цим буде заборонено:

– відвідування шкіл, дитсадків, вишів, за винятком спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів;

– відвідування закладів культури, крім «автоконцертів»;

– робота закладів громадського харчування; ТРЦ та інших закладів розважальної діяльності;

– робота торговельних закладів, що не постачають товари першочергового значення;

– відвідування установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

«Помаранчевий» рівень встановлено:

В Івано-Франківській області – у містах Болехів, Бурштин, Калуш, Коломия, Яремче та у Богородчанському, Верховинському, Галицькому, Городенківському, Долинському, Калуському, Коломийському, Косівському, Надвірнянському, Рогатинському, Рожнятівському, Снятинському, Тлумацькому районах.

У Тернопільській області – у місті Тернопіль та у Бережанському, Борщівському, Бучацькому, Збаразькому, Зборівському, Кременецькому, Лановецькому, Теребовлянському, Чортківському районах.

У Львівській області – у містах Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець, Червоноград та у Бродівському, Буському, Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Золочівському, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському, Мостиському, Перемишлянському, Радехівському, Самбірському, Сколівському, Старосамбірському, Стрийському, Турківському, Яворівському районах.

Фото www.kmu.gov.ua Клацніть для збільшення

Нагадаємо, у «помаранчевій» зоні заборонені:

– робота хостелів, баз відпочинку та інших закладів з розміщення людей, крім готелів;

– проведення масових заходів за участі більше як 20 людей;

– у бібліотеках, музеях, фітнес-центрах, ТРЦ, магазинах може перебувати не більше 1 людини на 10 м2;

– максимальна заповненість ресторанів – 50%. Ресторани та кафе можуть працювати лише з 7:00 до 22:00;

– максимальна заповненість громадського транспорту – 50%.

У всіх регіонах, незалежно від рівня епіднебезпеки, обов'язково потрібно носити маски чи респіратори в громадських будівлях та транспорті, а також рекомендують мати з собою документи, що посвідчують особу.