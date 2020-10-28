На Харківщині вибухнуло на газовій станції - загинули люди.

У Дергачівському районі Харківської області вибухнуло на території газопереробної станції. Ппопередньо повідомляють про двох загиблих, дев'ятеро людей постраждали.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"В результаті події двоє людей загинули, 9 отримали різні травми. Близько 11:47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння. Задимлення склало близько 200 кв. метрів", - йдеться у повідомленні.

Оставини трагедії наразі встановлюються. За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) ККУ.