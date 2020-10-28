Офіс Президента обіцяє поновити покарання за незаконне збагачення.

Офіс Президента України заявив про те, що ініціює відновлення статті про кримінальне покарання за незаконне збагачення та інших елементів антикорупційної системи у тому випадку, якщо Конституційний Суд поставить ці пункти поза законом.

Про це йдеться в коментарі ОП, опублікованому на офіційній сторінці Банкової.

"Підкреслюємо, що немає жодного шансу зупинити рух держави до максимальної прозорості та доброчесності в політиці. На жаль, в Україні все ще є «бізнесмени від політики», які не можуть стерпіти, що спосіб їхнього життя, майно та доходи мають бути під контролем, а отже – чесними. Але, незважаючи на протидію, відповідні інструменти в законодавстві України будуть збережені або, в крайньому разі, поновлені. Жодного відступу в антикорупційній роботі не допускаємо навіть гіпотетично", – заявили в Офісі президента.

Банкова наразі не диспонує повним рішенням Конституційного Суду. Остаточну позицію планує опублікувати згодом.

"Очікуємо публікації повного тексту рішення Конституційного Суду в цій справі. Усвідомлюємо, що рішення Конституційного Суду остаточні та не підлягають оскарженню. Але остаточним і таким, що не підлягає оскарженню, є також і прагнення України до повноцінного приєднання до європейських та євроатлантичних структур. Невід’ємною частиною цього прагнення є обов’язок подолати корупцію в Україні, зробивши національну політику чистою", – запевнили в ОП.

Відтак офіс Андрія Єрмака гарантує, що Президент "обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил".

"Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності", – запевнили на Банковій.

У вівторок Конституційний Суд повідомив: Велика палата КС на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про Державне бюро розслідувань", "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу.

"У цій справі ухвалено рішення, повний текст якого буде оприлюднено на офіційному сайті Конституційного Суду відповідно до вимог закону «Про Конституційний Суд України». Рішення набирає законної сили з моменту його ухвалення", – йшлося у повідомленні.

Водночас, як повідомила низка інформцаійних аґенцій, КС скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

Цю інформацію підтвердила представник Верховної Ради України у Конституційному Суді Ольга Совгиря, наголосивши, що це рішення було прийнято з кричущими процесуальними порушеннями та є сумнівним за змістом.

"На жаль, у зв'язку з сьогоднішнім рішенням КСУ щодо антикорупційного законодавства Україна ризикує бути втягнутою в грандіозний міжнародний скандал", – написала вона у Facebook.

Вартує наголосити, що наш Президент Володимир Зеленського має пунктик на темі незаконного збагачення: скасування відповідного закону в 2019 році стало предметом гострої критики з боку Зеленського, а недавно в парламенті він лютував, чому за цією статтею нікого не ув'язнюють.

Коли Конституційний Суд у лютому 2019 року скасував кримінальне покарання за незаконне збагачення, Зеленський заявив: "Те, що сталося, – це 10 років назад в антикорупційній боротьбі. Ми розуміємо, що Конституційний Суд захищає не Конституцію, на жаль, а захищає статки наших провладних вельмож".

Цю авантюру Зеленський персонально приписував Петру Порошенкові. І на дебатах він запитував у тодішнього Президента: "Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?"

Під час інавгурації Володимир Зеленський висловив у Верховній Раді вимогу прийняти новий закон про криміналізацію незаконного збагачення. Але законодавчі захцянки Зеленського виконав уже парламент наступного скликання, з монобільшістю партії "Слуга народу".

"Спочатку у нас не було Ради, – хвалився Зеленський восени минулого року. – Ми подавали в колишню Раду повернення закону про незаконне збагачення – ніхто не хотів. Потім з’явилася Рада, і ми нарешті проголосували за цей закон. Було дуже багато й великих фінансових груп, й інших партій, які лобіювали, щоб не голосувати за цей закон. Ми проголосували – скоро він починає реально діяти. Тому це будуть не тільки посадки, але й повернення грошей в бюджет країни. Це найголовніше, бо грошей немає".

Тепер і цей закон скасовано.