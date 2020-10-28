В Україні новий антирекорд смертей від ковіду – 165 померлих за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 7474 нові випадки коронавірусної хвороби. Це другий за значенням показник добових захворювань за весь час пандемії. Загальне число підтверджених випадків зросло до 363 075.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Найбільшу кількість добових захворювань виявили на Харківщині (635), на Одещині (567), у Києві (563), на Дніпропетровщині (497).

Минулої доби в Україні констатували 165 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загальне число летальних випадків зросло до 6755.