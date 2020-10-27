Зеленський усіх ошукав: Конституційний Суд скасував статтю про незаконне збагачення.

Конституційний Суд ухвалив рішення в справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

Про це повідомляє інформаційна аґенція УНІАН, покликаючись на свої джерела в Конституційному Суді.

Офіційного підтвердження наразі немає. Натомість, як ідеться в повідомленні на сайті КС, сьогодні Велика палата Конституційного Суду на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про запобігання корупції", "Про прокуратуру", "Про Національне антикорупційне бюро України", "Про Державне бюро розслідувань", "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу.

"У цій справі ухвалено рішення, повний текст якого буде оприлюднено на офіційному сайті Конституційного Суду відповідно до вимог закону "Про Конституційний Суд України". Рішення набирає законної сили з моменту його ухвалення", — йдеться в повідомленні.

Як зазначив у своєму Telegram-каналі член наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Сергій Лещенко, суд за поданням депутатів від "ОПЗЖ" і "За майбутнє" скасував антикорупційну реформу.

"На закритому засіданні у вівторок КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК. Проєкт був розданий вранці і проголосований. Такого не було навіть при Януковичі. Проти виступили лише четверо суддів: Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий", — повідомив Лещенко.

Водночас представник Верховної Ради України у Конституційному Суді Ольга Совгиря наголосила, що це рішення було прийнято з кричущими процесуальними порушеннями та є сумнівним за змістом.

"На жаль, у зв'язку з сьогоднішнім рішенням КСУ щодо антикорупційного законодавства Україна ризикує бути втягнутою в грандіозний міжнародний скандал", — написала вона у Facebook.

Вартує наголосити, що наш Президент Володимир Зеленського має пунктик на темі незаконного збагачення: скасування відповідного закону в 2019 році стало предметом гострої критики з боку Зеленського, а недавно в парламенті він лютував, чому за цією статтею нікого не ув'язнюють.

Коли Конституційний Суд у лютому 2019 року скасував кримінальне покарання за незаконне збагачення, Зеленський заявив: "Те, що сталося, – це 10 років назад в антикорупційній боротьбі. Ми розуміємо, що Конституційний Суд захищає не Конституцію, на жаль, а захищає статки наших провладних вельмож".

Цю авантюру Зеленський персонально приписував Петру Порошенкові. І на дебатах він запитував у тодішнього Президента: "Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?"

Під час інавгурації Володимир Зеленський висловив у Верховній Раді вимогу прийняти новий закон про криміналізацію незаконного збагачення. Але законодавчі захцянки Зеленського виконав уже парламент наступного скликання, з монобільшістю партії "Слуга народу".

"Спочатку у нас не було Ради, — хвалився Зеленський восени минулого року. — Ми подавали в колишню Раду повернення закону про незаконне збагачення — ніхто не хотів. Потім з’явилася Рада, і ми нарешті проголосували за цей закон. Було дуже багато й великих фінансових груп, й інших партій, які лобіювали, щоб не голосувати за цей закон. Ми проголосували — скоро він починає реально діяти. Тому це будуть не тільки посадки, але й повернення грошей в бюджет країни. Це найголовніше, бо грошей немає".

Тепер і цей закон скасовано. Так і хочеться спитати: "Чому ви скасували закон про незаконне збагачення?"