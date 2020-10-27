До Тернопільської облради проходять представники шести партій.

Прохідний п’ятивідсотковий бар’єр на виборах до Тернопільської обласної ради, за попередніми даними, долають шість партій. Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів.

Фото https://ternograd.te.ua

Найбільшу підтримку виборців отримала партія «Європейська солідарність» – близько 20%. На другій позиції «За майбутнє» – 15%. Далі йдуть ВО «Свобода» – близько 15%, «Слуга народу» – 8%, ВО «Батьківщина» – 7%, партія «Довіра» – 6%. Інші партії не долають прохідного бар’єра.

Фото http://te-rada.org

Втім, це наразі попередні результати, отримані зі штабу однієї з політичних партій.

Зазначимо, на місцевих виборах на Тернопільщині було зафіксовано найвищу явку – 44,81%.

Нагадаємо – за попередніми даними, до Львівської облради проходять дев’ять партій. До Івано-Франківської обласної ради – шість.