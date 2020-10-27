Лукашенко вимагає відрахувати з вишів студентів-протестувальників.

Також він виступив за звільнення з роботи викладачів, котрі беруть участь у протестах.

На нараді з підготовки шостих Всебілоруських народних зборів у вівторок, 27 жовтня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що студенти, котрі беруть участь в акціях протесту, повинні бути відраховані з ВНЗ. Про це повідомляє інформаційний портал TUT.by.

«Прийшли вчитися – вчіться. Хто хоче, той хай вчиться. Хто вийшов, порушуючи закон, на несанкціоновані акції, позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я казав, кого в армію, а кого на вулицю. Хай ходять по вулиці. Але вони мають бути відраховані з вишу. Те саме викладачі, їх теж одиниці, які гидко себе ведуть у вишах», – сказав Лукашенко.



Лукашенко також висловився за звільнення робітників підприємств, котрі взяли участь у страйках, звинувативши водночас Польщу й Литву в нібито підбурювані білорусів до акцій протесту. «У зв'язку з цими закликами з Польщі та Литви про ультиматуми і страйки (я вчора прем'єр-міністру доручав і всім практично присутнім тут): нікого не треба вмовляти – ні робітників, ні студентів, ні лікарів, ні вчителів, ні держслужбовців. Зараз такий момент, коли кожен повинен вибирати в своєму в житті ту дорогу, якою він буде рухатися», – зазначив Лукашенко.

Лукашенко висловив упевненість, що організатори протестів в Білорусі «працюють за методичкою кольорових революцій», згідно з якою проведено вже 7-8 етапів. «Залишилось зовсім небагато. Наступний етап – радикалізація. Вона відбувається», – запевний він. І закликав батьків «прибрати дітей з вулиць, щоб потім не було боляче», що можна розцінити як пряму погрозу розправи з учасниками протестних акцій.