Лукашенко вимагає відрахувати з вишів студентів-протестувальників.

Також він виступив за звільнення з роботи викладачів, котрі беруть участь у протестах.

 

 

На нараді з підготовки шостих Всебілоруських народних зборів у вівторок, 27 жовтня, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що студенти, котрі беруть участь в акціях протесту, повинні бути відраховані з ВНЗ. Про це повідомляє інформаційний портал TUT.by.

 

«Прийшли вчитися – вчіться. Хто хоче, той хай вчиться. Хто вийшов, порушуючи закон, на несанкціоновані акції, позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я казав, кого в армію, а кого на вулицю. Хай ходять по вулиці. Але вони мають бути відраховані з вишу. Те саме викладачі, їх теж одиниці, які гидко себе ведуть у вишах», – сказав Лукашенко.
 

Лукашенко також висловився за звільнення робітників підприємств, котрі взяли участь у страйках, звинувативши водночас Польщу й Литву в нібито підбурювані білорусів до акцій протесту. «У зв'язку з цими закликами з Польщі та Литви про ультиматуми і страйки (я вчора прем'єр-міністру доручав і всім практично присутнім тут): нікого не треба вмовляти – ні робітників, ні студентів, ні лікарів, ні вчителів, ні держслужбовців. Зараз такий момент, коли кожен повинен вибирати в своєму в житті ту дорогу, якою він буде рухатися», – зазначив Лукашенко.

 

Лукашенко висловив упевненість, що організатори протестів в Білорусі «працюють за методичкою кольорових революцій», згідно з якою проведено вже 7-8 етапів. «Залишилось зовсім небагато. Наступний етап – радикалізація. Вона відбувається», – запевний він. І закликав батьків «прибрати дітей з вулиць, щоб потім не було боляче», що можна розцінити як пряму погрозу розправи з учасниками протестних акцій.

27.10.2020

До теми

Чи ми розумніші, ніж попередники?
Когнітивні здібності змінюються впродовж життя та з поколіннями.
27.10.20 | | Наука
Коли ікона живе
Іванка Крип'якевич-Димид
У різьбленні, золоченні та срібленні — довготривалих процесах — виливається любов до ікони. І коли дивишся на неї, ця любов переходить до тебе. Тепло позолоти й дерева допомагає молитися, бо ж ікона для того й покликана, щоби допомагати молитися, аби людина, замилувана красою, прославляла Бога.
26.10.20 | | Штука
Помста
Михайло Шмайда
До столітнього за тиждень ювілею лемківського фольклориста та яскравого письменника Михайла Шмайди з Пряшівщини нагадаємо одне з його оповідань.
25.10.20 | | Минуле
49 ознак описують наш світ
Наш мозок потребує на диво мало категорій, щоб розпізнати практично всі об’єкти.
25.10.20 | | Наука
Одновітрильний дім
Василь МАХНО
мохом світла і кухликом музики: у кульбаб наших жовті картузики прихилились під двері зими
24.10.20 | | Дискурси
Чи ми живемо у симуляції? Ймовірність 50 на 50
Аніл Анатасвамі
Науковці кажуть, що шанси приблизно 50/50 з невеликою перевагою, що наш світ все-таки реальний.
23.10.20 | | Наука
Ви є сіль землі
Марта Кузій-Андрущак
Ці інсценізації етноспрямовані й використовують давні пісні, орнаментику, обрядовість – патерни, котрі працюють на самоідентифікацію нас як українців. У сумарному посилі ця продукція має шанс залишити український слід в історії культури.
23.10.20 | | Штука
Церква і гомосексуальність
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Справжній інформаційний землетрус в християнському світі викликали слова Папи Франціска на захист одностатевих шлюбів. Це ж дійсно руйнування всіх усталених уявлень про Церкву. 
23.10.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.