За тиждень до виборів президента США шанси перемоги Трампа обвалилися до 4%.

За тиждень до виборів президента США ймовірність перемоги Трампа оцінюють у 4%. Такі результати моделі британського тижневика The Economist, яка калькулює шанси перемоги кожного кандидата в кожному штаті. Тиждень тому цю ймовірність оцінювали у 7%. Подібна модель Нейта Сілвера оцінює шанси Трампа на перемогу в 12%.

За три дні після останніх дебатів Байден збільшив електоральний відрив від Трампа у Пенсильванії, визначальному на нині для перемоги штаті, на 1,2% – до 6,8%.

За минулий тиждень Байден збільшив також і число "запасних", брандмаєрних штатів, електори з яких не приносять, а просто закріплюють перемогу: тепер він випереджає Трампа й у Джорджії (на 0,6%) та Айові (на 0,4%). Крім того, брандмаєрними штатами (де Байден перемагає в опитуваннях Трампа, але з меншою різницею, ніж у Пенсильванії) є нині ще й Арканзас (+3,0%), Північна Кароліна (+3,4%), Флорида (3,6%) та Невада (+6,6%); якщо динаміка минулого тижня збережеться і в останньому перед виборами тижні, то до цього переліку може додатися й Огайо, де нині Байден програє 0,8%, але за тиждень цей розрив зменшився якраз на 0,8%.

Нагадаємо, що президента Сполучених Штатів вибирає колегія електорів, яку, власне, обирають громадяни США, що зареєструвалися для участі у виборах. Для перемоги у виборах кандидату необхідно отримати голоси більш як половини з 538 обраних членів колегії електорів, тобто 270 голосів.

Число електорів від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі; кожен штат має по два сенатори в Сенаті і різну, залежно від кількості населення, кількість конгресменів у палаті представників. Крім того, федеральний округ Колумбія, який не має представників у Конгресі, має стільки ж електорів, як найменш населений штат (нині це Вайомінг), – три електори. Найбільше число електорів (55) має Каліфорнія, далі – Техас (38) та Флорида (29), найменше, по три електори, мають 7 штатів.

Кожен штат сам вирішує, як розподілити належні йому голоси електорів. У більшості штатів голоси всіх електорів отримує той кандидат, який набирає просту більшість голосів виборців. Виняток становлять штати Мен (4 електори) і Небраска (5 електорів), де голосуванням у штаті в цілому вибирається два електори, а решту – за результатами голосування в кожному з округів. Треба зазначити, правда, що електори можуть голосувати (і дуже зрідка голосують) інакше, ніж мали би, але ще не було випадку, щоб це вплинуло на результат виборів.

Таким чином, ймовірність перемоги того чи іншого кандидата визначається переважно у т. зв. штатах-брандмаєру, які забезпечують останні в рейтингу (починаючи від найнадійніших для кандидатів штатів) голоси електорів; для оцінки ймовірності треба враховувати також і кореляцію зміни рівня підтримки в різних штатах (якщо цей рівень, скажімо, зменшиться в одному штаті, то, з відомою ймовірністю, він зменшиться і в інших штатах: тобто зміна підтримки в загальнонаціональному масштабі теж з більшою чи меншою ймовірністю призведе до зміни підтримки в кожному штаті – звідси увага до цих опитувань).

Нині визначальним для перемоги штатом далі залишається Пенсильванія, що на осі наростаючої кількості електорів (від найбільш демократичного до найбільш республіканського штатів) розташована акурат посередині.

В разі програшу в Пенсильванії достатню для перемоги кількість електорів Байдену можуть забезпечити штати "брандмаєру", але треба мати на увазі кореляцію рейтингів у різних штатах: якщо перевага Байдена в Пенсильванії розчиниться, то, з високою ймовірністю (коефіцієнт кореляції результатів у цих штатах з результатами в Пенсильванії – від 42 до 70 відсотків), вона зникне і в цих решті потенційно визначальних штатах.

Подібна модель Нейта Сілвера дає Трампу дещо більше шансів на перемогу – 12%.

Різниця з оцінкою за моделлю The Economist виходить від різних методик опрацювань даних соціологічних опитувань. Так, для розрахунку за моделлю Сілвера використовують такі дані стосовно переваги Байдена у визначальних штатах:

в Пенсильванії – 5,3% (і за тиждень фіксується зменшення на 0,6%);

у Флориді – 2,4% (за тиждень зменшення на 0,6%);

в Аризоні – 2,5% (за тиждень фіксується зменшення на 0,6%);

в Північній Кароліні – 2,3% (за зменшення на 0,2%);

в Джорджії – 0,2% (тиждень тому тут фіксувалася перевага Трампа на 0,2%).

Варто зауважити, що на попередніх виборах за три тижні до виборів ймовірність перемоги Трампа за цією моделлю сягнула мінімуму в 12%, але після цього почала зростати, і за день до виборів її оцінювали в 33%. Варто, правда, відзначити, що коливання ймовірностей перемоги чотири роки тому було значно більшим: за шість тижнів до дня виборів шанси претендентів оцінювали приблизно рівними, цього ж року вже більше чотирьох місяців шанси Трампа не піднімаються вище 17%.

Стосовно ж виборів у Конгрес, то обидві моделі дають доволі близькі результати: шанси демократів отримати контроль над Сенатом оцінюють в 75% (модель The Economist, тиждень тому було 77%) та 74% (модель Сілвера, тиждень тому було 75%), над Палатою представників – відповідно, 99 та 96%.