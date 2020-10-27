Тернопільська міська ТВК опрацювала близько 70% протоколів.

Працівники Тернопільської міської територіальної виборчої комісії у вівторок, 27 жовтня, продовжують приймати виборчу документацію із дільничних виборчих комісій. Процес затягнувся через значні черги напередодні, повідомило «Суспільне».

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Паралельно триває опрацювання протоколів з виборчих дільниць Тернопільської громади, повідомила голова цієї комісії Тетяна Семусь. За її інформацією, уже опрацьвані 67 зі 103 протоколів.

Нагадаємо, напередодні у Тернопільській міській територіальній виборчій комісії утворилися значні черги під час здачі виборчої документації, людям доводилося чекати по 5-6 годин.

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Додамо, відповідно до результатів екзит-полу, проведеного журналістами місцевого видання «20 хвилин», долають п’ятивідсотковий прохідний бар'єр чотири партії: «Свобода», «Європейська солідарність», «Порядок. Відповідальність. Справедливість», «Слуга народу». Також до міськради Тернополя може пройти і партія «Сила людей», оскільки набрала в опитуванні 4,99% голосів.

Поки що свій результат на виборах до Тернопільської міської ради підтвердили в «Європейській солідарності»: отримали 14,27% голосів виборців.