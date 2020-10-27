Окружний адмінсуд Києва звільнив Ситника з НАБУ.

Окружний адмінсуд Києва постановив звільнити з посади директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Суд зобов'язав Мін'юст внести відповідні дані у держреєстри, про це з посиланням на власні джерела повідомили «Українська правда» та «РБК-Україна».

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Так, 26 жовтня суд вирішив поновити на посаді колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, визнавши незаконним його звільнення.

У межах позову Карєєва видали окрему ухвалу про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства. Цією ухвалою Міністерство юстиції зобов'язали викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Артема Ситника як керівника НАБУ.

Підставою нібито є рішення Конституційного Суду, який 28 серпня визнав незаконним указ Президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

Крім того, у Державному бюро розслідувань мають відправити вказівку порушити кримінальне провадження за невиконання рішення КС.

Також ухвалу мають направити до Кабінету Міністрів, щоби там вжили заходів з дотримання Антикорупційним бюро закону, і заступникам директора НАБУ, щоб вони визначилися з новим виконувачем обов’язків керівника НАБУ.

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«Рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо діяльності Національного бюро та директора НАБУ є заангажованим і абсурдним у правовому сенсі. Його справжня мета — заблокувати роботу інституції, яка викрила суддів ОАСК на масштабних зловживаннях та спробі захоплення влади», — заявили у НАБУ.

Зазначено, що 26 жовтня 2020 року ОАСК ухвалив рішення, яке, з-поміж іншого, зобов’язує Кабмін визначити окремого міністра та направити його до НАБУ для координації діяльності інституції, надає вказівки Раді національної безпеки та оборони взяти під контроль діяльність Національного бюро та містить ще низку вказівок, у тому числі — заступникам директора НАБУ.

У НАБУ заявили, що розцінюють рішення ОАСК від 26 жовтня як втручання у свою роботу, тому оскаржать його.

«Фактично йдеться про спробу у будь-який спосіб усунути з посади директора НАБУ як гаранта інституційної незалежності та спроможності організації розслідувати факти вчинення корупційних дій посадовцями топ-рівня та перетворити сам орган у керовану "кишенькову" структуру. Наслідком цього стане повне блокування розслідувань багатомільярдних корупційних зловживань в українській владі», — йдеться у повідомленні.

Зараз Артем Ситник продовжує виконувати свої повноваження, НАБУ працює в штатному режимі.

Нагадаємо, Конституційний Суд 28 серпня 2020 року визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. Оскаржували указ Президента Петра Порошенка про призначення Ситника народні депутати — всього 51 парламентар. Серед них і Олександр Дубінський, Максим Бужанський та Олександр Куницький від «Слуги народу», близькі до Ігоря Коломойського. НАБУ, до слова, веде розслідування щодо Ігоря Коломойського. Сам Ситник прямо говорив, що Коломойський хоче його звільнення через справи «ПриватБанку» і «Укрнафти», збитки держави у яких перевищують 10 мільярдів гривень.