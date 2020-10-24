Одновітрильний дім

Так багато потрібно побачити

щоби домом життя позначити

при Атлантиці – одновітрильним –

підібрати команду для плавання

для читання віршів й баламкання

вітряка – з плавником і вітрилом

що пасують до пагорба з бухтою

з дерев’яним настилом і будкою

ув рибальськім покинутім селищі

але дім твій вкорінений якорем

між стеблом маяка і бакеном

між морським й прибережним населенням

То на березі сохне – то в плаванні

То шукаєм лагуни – то гавані

то з китами літаєм – то з чайками

Бортжурнал з одісейними мандрами

у конверті з поштовими марками

відішлеш вересневій печалі

Тож потрібно було все нам звірити

коли з ночі сніжить – коли вітряно

коли мачту зриває як дах

коли пахне вугільним паливом

коли зранку по чубок нападає

й світ потоне у синіх снігах

І також пережити в тім просторі

з моряками – приблудами – гостями

з світляками – дроздами – дітьми

мохом світла і кухликом музики:

у кульбаб наших жовті картузики

прихилились під двері зими

Тож потрібно було щоб із палуби

проглядалися бухти і пагорби

чорні пірси – а з коминів дим

щоби дім виростав з глини й ґрунту

дна морського – й мабуть за покуту

віршем плив під вітрилом одним

Знимка вгорі: Anatoliy Babiychuk/Bildrecht