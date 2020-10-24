Пролітаючи над..: Жовківський замок

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

У 1594 році гетьман Речі Посполитої Станіслав Жолкевський заснував власний замок. Твердиня, що мала захищати від татарських набігів, започаткувала нове місто – Жовкву.

Ренесансний замок на берегах болотистого озера спорудили італійські архітектори.

Твердиня служила за призначенням і витримала не одну облогу, хоча кілька разів її здобували козаки.

У 1678 році замок стає резиденцією короля Яна ІІІ Собеського. Він перебудував фортецю у палацовому стилі, пристосувавши насамперед для комфорту. Тут розмістилася палацова бібліотека, зібрання зброї та творів мистецтва. Поруч заклали великий парк, який зберігся досі.

На початку 1707 року у замку квартирував російський цар Петро І. Тут бував і гетьман Іван Мазепа.

Після смерті короля замок неодноразово міняв власників та зазнавав перебудов. І врешті у 1787 році його продали з аукціону.

Нові власники-бізнесмени здавали замок як житло і навіть стали розбирати на будматеріали. З того часу колишній королівський палац починає занепадати.

У замку з’явився шанс наприкінці XIX століття, його викупив австрійський уряд, щоб використовувати як адміністративну будівлю. Однак І Світова війна внесла корективи, у 1915 році російські війська, відступаючи з Галичини, спалили замок.

Згодом його відновлює уже польська влада, але з початком ІІ Світової продовжився занепад. Комуністи зробили з нього спершу в’язницю, а потім поділили на квартири для офіцерів НКВС.

Тепер Жовківський замок внесений до Державного реєстру національного культурного надбання України. Від 2008 року тут тривають реставраційні роботи, однак більшість приміщень у вкрай занедбаному стані та закриті для відвідувачів. У відновлених частинах замку нині функціонує музей.