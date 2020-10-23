ОПОРА: Опитування Зеленського завартує 100 мільйонів.

Згідно з підрахунками громадської мережі ОПОРА, витрати на так зване "всенародне опитування" Володимира Зеленського сягнуть орієнтовно 100 мільйонів гривень. Зокрема, сама організація акції та робота волонтерів потягнуть на 75 мільйонів.

Про це повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Не так давно, і ми включили цю інформацію до свого звіту, ми отримали первинну інформацію, зокрема від компаній, які проводять рекрутинг людей для організації цього соціологічного опитування. Планується забезпечити всі виборчі дільниці, і біля входу до них проводити опитування громадян за п’ятьма запитаннями від Президента. Загальна кількість витрат, за нашими даними, які надходили безпосередньо від організаторів цього процесу, становить приблизно 75 млн грн, якщо говорити безпосередньо про "польову" частину – виключно про витрати на роботу та організацію роботи волонтерів на вході до виборчих дільниць", – сказала Айвазовська.

Та насправді кошторис буде більшим.

"Із ними (маються на увазі волонтери, – Z) планують укладати цивільно-правові угоди підряду. Вартість компенсації, яка виходитиме на руки, становить майже 1200 гривень. Йдеться про цивільно-правові угоди, до них потрібно додати ще 40% податкових зборів різного типу, які потрібно сплатити до бюджету. Відповідно, максимальна кількість витрат орієнтовно становить 103 млн грн, якщо ми говоримо про суму, з якої ще будуть сплачені податки, а також компенсовано 40 грн координаторам за кожну додатково приведену людину", – сказала голова правління мережі ОПОРА.

Нагадаємо, фінансування ідеї Володимира Зеленського із опитуванням українців при виборчих дільницях формально взяла на себе партія "Слуга народу". При тім всім Президент стверджує, що то не є виборча аґітація.