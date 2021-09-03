Зеленський визнав, що палив гарячку з ідеєю подвійного громадянства.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не може на законодавчому рівні легітимізувати подвійне громадянство, оскільки на тимчасово окупованих РФ територіях Донбасу і Криму відбувається примусова російська паспортизація.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі зі студентами Стенфордського університету, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що сам виступає за подвійне громадянство, і якби зараз в Україні був мирний час, то український парламент оперативно проголосував би за ухвалення закону як пріоритетного заради українців, які живуть у всьому світі.

"Це питання дуже складне саме через те, що є паспортизація і деякі громадяни, які мають інші громадянства, можуть через цей закон отримати українське, а ми повинні дуже серйозно сьогодні боронити наші кордони", – сказав Зеленський.

"Ви знаєте, що паспортизація тривала протягом понад 20 років російськими паспортами громадян України на території Криму. Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованого Донбасу. Близько 600 тис. російських паспортів роздано на наших українських територіях", – додав керівник держави.

Водночас він наголосив, що питання залишається актуальним і розглядається серед українських парламентаріїв. "Через ці складності нам треба вибудувати законодавство щодо подвійного громадянства. Воно не може бути універсальним, з універсальним підходом до кожної громади і кожної окремої країни", – вважає Зеленський.

Президент Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про подвійне громадянство ще в грудні 2019 року, через кілька місяців після тріумфу "Слуги народу" на парламентських виборах. Керівник держави визначив проєкт №2590 як невідкладний – він належав до однієї з перших хвиль так званого "турборежиму".

Головне науково-експертного управління Верховної Ради ствердило, що новий закон "потенційно призведе до поширення в Україні випадків "узаконеного" множинного (подвійного) громадянства та створюватиме певні ризики для національної безпеки України, зважаючи на те, що наша держава наразі перебуває в стані фактичного збройного конфлікту з Російською Федерацією".

Із травня 2020 року в апараті ВР законопроєкт має статус: "Розгляд відкладено".