Голова Державної податкової служби України Сергій Любченко заявив про те, що фіскали оцінюють у 5,6 мільйонів чисельність зайнятого населення України, котре не мельдується на податковій мапі.

Про це він сказав у інтерв'ю інформаційній аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Податкова служба України досить тривалий час не бачить на податковій карті з економічно активного населення 5,6 млн громадян", - сказав він.

Деравний жреєстр фізичних осіб містить інформацію про 44,1 млн осіб; без урахування території ООС - 37,6 млн.

"Минулого року 19,7 млн громадян, або 45%, отримали різні доходи на 2 трлн грн. Із них доходи у вигляді зарплати - 11,6 млн громадян на 1,153 трлн грн, причому 2,1 млн - це пенсіонери. Тобто реально зарплату отримували лише 9,5 млн людей непенсійного віку", - пояснив Любченко.

"Офіційно у 2019 році 13,4 млн економічно активних громадян, або 30% всього населення, не отримують доходів (зокрема студенти, інваліди, домогосподарки тощо)", - додав він.

Згідно з даними Пенсійного фонду, розмір середньомісячної зарплати, з якої стягують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), за минулий рік становив 9,205 тис. грн. Тобто ЄСВ - 2,025 тис. грн. Середній розмір пенсії у минулому році - 3,083 тис. грн.

"Зрозуміло, що необхідні дотації. Але за законом Пенсійному фонду має вистачати ЄСВ. Якщо виходити з цих даних, ставку ЄСВ потрібно підвищувати до 34% - це утопія. Значить, потрібно збільшити кількість платників", - зазначив голова відомства.