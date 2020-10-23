Суд Вовка відмовився скасувати "Зе!-референдум".

Окружний адміністративний суд Києва визнав необґрунтованим позов мешканця Івано-Франківської області про визнання протиправним оголошення Президента України Володимира Зеленського про проведення так званого всенародного опитування 25 жовтня на виборчих дільницях і відмовився задовольнити цей позов.

Як повідомила пресова служба ОАСК, суд відкрив провадження у справі й призначив його до розгляд у порядку спрощеного позовного провадження в судовому засіданні 23 жовтня о 8:00.

Сторони не прибули на судове засідання – отож суд продовжив розгляд справи у письмовому провадженні.

"У рішенні суду йдеться, що обов’язковою умовою надання правового захисту судом є наявність реального порушення прав особи на момент звернення до суду. Оголошення будь-яким суб’єктом владних повноважень про свої наміри на вчинення будь-яких дій на майбутнє не може бути розцінене судом як дія, яка порушує право позивача. Виходячи з меж заявлених вимог та аналізу положень чинного законодавства суд дійшов висновку, що позов є необґрунтованим та недоведеним достатніми доказами, і відмовив позивачу у його задоволенні", – інформує суд Павла Вовка.

Нагадаємо, 13 жовтня Президент Зеленський оголосив про проведення в Україні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня "всенародного опитування", на якому громадянам пропонуватимуть відповісти на п'ять запитань: довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; створення на Донбасі вільної економічної зони; скорочення чисельного складу Верховної Ради до 300 народних депутатів, легалізація медичного канабісу, підтвердження ґарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.