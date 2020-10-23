Тернопіль і Франківськ далі будуть у «червоній» зоні, Львів – у «помаранчевій».

 

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на своєму засіданні сьогодні, 23 жовтня, встановила нове епідемічне зонування в Україні, яке починає діяти з понеділка, 26 жовтня. У п’яти галицьких містах та дев’ятьох районах діятиме «червона» зона карантину, зокрема її продовжили в Івано-Франківську та Тернополі, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

 

Фото www.rbc.ua

 

«Червоний» рівень встановлено:

 

В Івано-Франківській області – в Івано-Франківську та Тисменицькому районі.

 

На Львівщині – у Сокальському районі.

 

У Тернопільській області – у містах Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, а також у Борщівському, Заліщицькому, Козівському, Монастириському, Підволочиському, Підгаєцькому та Тернопільському районах.

 

 «Помаранчевий» рівень встановлено:

 

В Івано-Франківській області – у місті Калуш, Галицькому та Косівському районах.

 

У Тернопільській області – у Бережанському, Бучацькому, Гусятинському, Збаразькому, Зборівському, Кременецькому, Лановецькому, Теребовлянському, Чортківському та Шумському районах.


У Львівській області – у містах Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, а також у Бродівському, Буському, Городоцькому, Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Золочівському, Кам'янка-Бузькому, Миколаївському, Мостиському, Перемишлянському, Пустомитівському, Радехівському, Самбірському, Сколівському, Старосамбірському, Стрийському, Турківському та Яворівському районах.

 

Фото www.slovoidilo.ua

 

«Жовтий» рівень встановлено:

 

В Івано-Франківській області – у містах Болехів, Бурштин, Коломия та Яремча, а також у Богородчанському, Верховинському, Городенківському, Долинському, Калуському, Коломийському, Надвірнянському, Рогатинському, Рожнятівському, Снятинському та Тлумацькому районах.

 

У понеділок, 26 жовтня, у цих містах та районах почнуть діяти карантинні обмеження.

 

З понеділка, 26 жовтня, у містах та районах, зарахованих до «червоної» та «помаранчевої» карантинних зон, діятиме низка заборон та обмежень.

 

У «червоній» зоні заборонено:


– робота громадського транспорту;


– відвідування шкіл, дитсадків, вишів;


– робота ТРЦ, кафе, ресторанів, спортзалів, кінотеатрів, хостелів, закладів культури;


– проведення масових заходів;


– посадка на міжобласний транспорт (висадка дозволена); перетинати межу «червоної» зони можна лише власним транспортом.

 

У «помаранчевій» зоні заборонено:


– робота хостелів, баз відпочинку та інших закладів з розміщення людей, крім готелів;

 

– проведення масових заходів за участі більше як 20 людей;


– у бібліотеках, музеях, фітнес-центрах, ТРЦ, магазинах може перебувати не більше 1 людини на 10 м2;


– максимальна заповненість ресторанів – 50%. Ресторани та кафе можуть працювати лише з 7:00 до 22:00;


– максимальна заповненість громадського транспорту – 50%.

 

У всіх регіонах, незалежно від рівня епіднебезпеки, обов'язково потрібно носити маски чи респіратори в громадських будівлях та транспорті, а також рекомендують мати з собою документи, що посвідчують особу.

 

23.10.2020

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