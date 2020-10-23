Зеленський вважає, що соціології не до порівняння з "серйозним екзит-полом Президента".

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому недостатньо пересічних соціологічних опитувань для розуміння прагнень українського суспільства – натомість він по-серйозному поставиться до результатів так званого "всенародного опитування" й має намір імплементувати їх у своїй політиці.

 

Про це Зеленський сказав під час інтерв'ю чотирьом українським телеканалам, цитує Офіс Президента.

 

 

"Мене дуже цікавить і для мене важлива думка людей. Тому що народовладдя – це те, що я обіцяв у своїй передвиборній програмі. Готовий до другого читання проєкт закону про референдум. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу відчути народ", – сказав Зеленський.

 

Він зазначив, що опитування не матиме жодних юридичних наслідків, але думка громадян дасть йому як Президенту України додатковий аргумент ініціювати відповідні зміни до законодавства. 

 

"Я зрозумію відповідь народу й буду говорити з депутатами та пропонуватиму такі позиції", – сказав Зеленський.

 

Президент звернув увагу, що таке опитування, на відміну від соціологічного, дасть можливість дізнатися думку якомога більшої кількості населення.

 

"Що таке соціологічне опитування? Це – вибірка... Президент робить серйозний екзит-пол. Я хочу отримати результати, відповіді від мільйонів людей, а вибірка – це дві тисячі людей", – обґрунтував Зеленський.

 

Президент навів приклад, що ствердна відповідь більшості українців на запитання про легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важкохворих може стати головним аргументом для народних депутатів проголосувати за відповідні зміни до законодавства.

 

"Електорально вони побачать, що люди це підтримують. Тоді я як Президент, маючи вже соціологію, не буду нічого боятися, подам цей законопроєкт і буду знати, що в мене є підтримка і Ради, і народу ", – заявив він.

 

23.10.2020

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