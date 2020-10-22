Прикарпатець подав позов проти ініційованого президентом опитування у день виборів.

В Окружному адміністративному суді міста Києва зареєстрували позов до президента України Володимира Зеленського щодо скасування опитування на виборчих дільницях у день проведення місцевих виборів у неділю, 25 жовтня, повідомила прес-служба ОАСК.

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Позов подав мешканець Івано-Франківщини.

«Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправним оголошення президента України Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування громадської думки 25 жовтня 2020 року на виборчих дільницях. З відповідним позовом до президента звернувся житель Івано-Франківської області», – зазначено у повідомленні суду.

Серед інших вимог позову – зобов’язати Зеленського утриматись від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування громадської думки на виборчих дільницях 25 жовтня.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в даній адміністративній справі.

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Нагадаємо, нещодавно президент Зеленський анонсував проведення всенародного опитування у день проведення місцевих виборів. Громадянам на добровільній основі біля виборчих дільниць пропонуватимуть дати відповіді на питання в опитувальнику, а саме:

– Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

– Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

– Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

– Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

– Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

В Офісі президента заявили, що йдеться не про референдум і що жодних юридичних наслідків це опитування не матиме.

Додамо, загалом думки українців щодо ініційнованого Володимиром Зеленським «всенародного опитування» розділилися: половина українців – 44% – схиляється до думки, що «Зе!-референдум» є політичною технологією для досягнення власних цілей; така ж частка респондентів вважає ініціативу Зеленського щирим наміром. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. В «опитуванні» має намір узяти 55% респондентів. 41% респондентів не довірятиме результатам «опитування» Президента, довірятиме – 43%.