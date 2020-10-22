У Фінляндії покажуть "Мої думки тихі" і "Атлантиду" попри COVID-19.

У Гельсінкі 23-25 жовтня відбудуться Українські кінодні. Фінській публіці продемонструють три нові українські фільми: "Мої думки тихі", "Атлантида", "Наші котики".

Про це повідомляють організатори на сторінці Ukrainalaisen elokuvan päivät/ Ukrainian film days у Facebook.

Як розповіла організаторка заходу Наталія Терамае, покази відбудуться у найбільшому залі мережевого кінотеатру Cinamon Tripla.

"Нам пощастило, що, попри COVID-19, у Фінляндії дозволено проводити публічні заходи, звісно, з певними обмеженнями. Я переконана, що такі події, як кінофестивалі, кінодні, мають проходити оффлайн, адже тут дуже важливі магія великого екрана, живе спілкування. Онлайн не дає такого ефекту", – прокоментувала Терамае "Укрінформу".

Наталія нагадала, що минулого року на сеансах Українських днів були повні зали. "Значною мірою так сталося через присутність топової фінської письменниці Софі Оксанен як патронеси заходу, а також гостей з України та США. Але ми хотіли б втримати набуті результати й тепер, в часи коронавірусних обмежень", – зазначила організаторка заходу.

Відкриття Українських кіноднів та урочисте прийняття почнеться у п’ятницю, 23 жовтня, о 18:00. Публіці покажуть драму-комедію режисера Антоніо Лукіча "Мої думки тихі" (2019). Картина – лауреат міжнародних фестивалів кіно у Карлових Варах та Одесі, переможець у престижних номінаціях Національної кінопремії "Золота Дзиґа 2020". Початок самого сеансу – 20:00.

24 жовтня глядачі зможуть переглянути драму Валентина Васяновича 2019 року "Атлантида" (Нагороди МКФ у Венеції, Тромсе, Токіо, Севільї, Одесі). Початок сеансу – 17:00.

У неділю, 25 жовтня, на завершення Українських кіноднів, покажуть комедію Володимира Тихого "Наші котики". Сеанс почнеться о 14:00. Після перегляду картини запланована відеоконференція з режисером Володимиром Тихим та продюсеркою стрічки Уляною Супрун.

Згідно з рекомендаціями фінського уряду, на заходах Українських кіноднів у Гельсінкі глядачам пропонують носити маски.

Організатори – Товариство українців у Фінляндії та Незалежні культурні ініціативи. Партнери – Державне агентство України з питань кіно, Посольство України у Фінляндській Республіці, Arts Promotion Center Finland.