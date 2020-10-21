"Зе!-референдум": Проводити опитування взялася партія – учасник виборів.

Партія "Слуга народу" взяла на себе фінансування ініційованої Володимиром Зеленським акції з опитуванням громадян біля виборчих дільниць у неділю 25 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні партії у Facebook.

"Усі витрати, пов’язані з опитуванням, буде відображено в звіті партії, який подається в НАЗК", – пообіцяли "слуги".

При тім президентська партія запевняє, що все буде законно. "«Слуга Народу» не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично це загальноприйнятий в світі формат екзит-полу", – заявили в Зе!-команді.

А щоб конкурували не лютували, то "Слуга народу" зазначає: екзит-поли поназамовляли й інші партії.

Партія Президента запевняє, що акція не буде виборчою аґітацією.

"Під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за «Слугу народу» або ж за окремих кандидатів на виборах. Члени партії, кандидати в депутати місцевих рад від партії та їхні представники не будуть задіяні для проведення опитування і спілкування безпосередньо із громадянами в день проведення виборів", – запевнили в "СН".