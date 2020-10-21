Папа Римський Франціск підтримав одностатеві цивільні шлюби.

З відповідною заявою він виступив у документальній стрічці Francesco.

Папа Римський Франціск виступив на захист цивільних шлюбів для одностатевих партнерів. «Гомосексуали мають право на сім'ю. Вони теж діти Божі. Ніхто не повинен бути відкинутий або страждати через це», – заявив Потифік в новому документальному фільмі під назвою Francesco, прем'єра якого відбулася на Римському кінофестивалі в середу, 21 жовтня. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

Стрічку зняв номінант на премію Оскар – американець з єврейським корінням, виходець з Радянського Союзу Євген Афінеєвський. У фільм включені ексклюзивні інтерв'ю з самим Папою Франціском, з Папою-емеритом Бенедиктом XVI, з членами родини Понтифіка та багатьма іншими. Автор фільму намагався через образ глави Католицької церкви, через його життя висвітлити виклики нашого часу, проблеми, на які потрібно відповісти, і місію Церкви, яка звертає увагу на тих, хто зазнає несправедливості.

Афінеєвський закінчив зйомки в червні, в розпал пандемії COVID-19. Автор використовує надзвичайно вражаючі образи, щоб розповісти про різні дражливі теми, такі як пандемія, расизм та сексуальне насильство. У стрічці згадується війна в Україні й у Сирії.

Одним з фігурантів стрічки є людина на ім'я Андреа Рубера – гомосексуал, котрий разом з партнером усиновив трьох дітей. Рубера передав під час однієї з ранкових мес листа Понтифікові, в якому описав свою життєву ситуацію.

У своєму посланні Рубера повідомив, що він і його партнер хочуть виховати усиновлених дітей як католиків в місцевій парафії, але не знають, як вони будуть там прийняті. В якій країні він проживає – не уточнюється. Папа Римський подзвонив Рубері через кілька днів і сказав, що був зворушений його листом. При цьому Понтифік порадив одностатевій парі представити своїх дітей парафії, але бути готовим до несприйняття. У документальному фільмі Рубера каже, що виконав пораду Папи й тішився з того, що вчинив саме так.

«Потрібно створити закон про цивільний шлюб. Тоді вони (гомосексуали, – ред.) опиняться під юридичним захистом. Я виступав за це», – заявив у фільмі 83-річний Понтифік, кажучи про Руберу.