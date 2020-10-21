За два тижні до виборів президента США ймовірність перемоги Трампа оцінюють в 7%. Такі результати моделі британського тижневика The Economist, яка прогнозує шанси перемоги кожного кандидата в кожному штаті. Тиждень тому цю ймовірність оцінювали у 8%. Подібна модель Нейта Сілвера оцінює ці шанси у 12%.

Нагадаємо, що президента Сполучених Штатів вибирає колегія електорів, яку, власне, обирають громадяни США, що зареєструвалися для участі у виборах. Для перемоги у виборах кандидату необхідно отримати голоси більше як половини з 538 обраних членів колегії електорів, тобто 270 голосів.

Число електорів від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі; кожен штат має по два сенатори в Сенаті і різну, залежно від кількості населення, кількість конгресменів у палаті представників. Крім того, федеральний округ Колумбія, який не має представників у Конгресі, має стільки ж електорів, як найменш населений штат (нині це Вайомінг), – три електори. Найбільше число електорів (55) має Каліфорнія, далі – Техас (38) та Флорида (29), найменше, по три електори, мають 7 штатів.

Кожен штат сам вирішує, як розподілити належні йому голоси електорів. У більшості штатів голоси всіх електорів отримує той кандидат, який набирає просту більшість голосів виборців. Виняток становлять штати Мен (4 електори) і Небраска (5 електорів), де голосуванням у штаті в цілому вибирається два електори, а решту – за результатами голосування в кожному з округів. Треба зазначити, правда, що електори можуть голосувати (і дуже зрідка голосують) інакше, ніж мали би, але ще не було випадку, щоб це вплинуло на результат виборів.

Таким чином, ймовірність перемоги того чи іншого кандидата визначається переважно у т. зв. штатах-брандмаєру, які забезпечують останні в рейтингу (починаючи від найнадійніших для кандидатів штатів) голоси електорів; для оцінки ймовірності треба враховувати також і кореляцію зміни рівня підтримки в різних штатах (якщо цей рівень, скажімо, зменшиться в одному штаті, то, з відомою ймовірністю, він зменшиться і в інших штатах: тобто зміна підтримки в загальнонаціональному масштабі теж з більшою чи меншою ймовірністю призведе до зміни підтримки в кожному штаті – звідси увага до цих опитувань).

Нині визначальним для перемоги штатом далі залишається Пенсильванія, що на осі наростаючої кількості електорів (від найбільш демократичного до найбільш республіканського штатів) розташована акурат посередині.

Байден випереджає, але вже з меншою перевагою, Трампа ще в трьох штатах і для перемоги йому достатньо перемогти хоч би в одному з цих чотирьох штатів: або в Пенсильванії (станом на нині рівень підтримки Байдена там вищий від рівня підтримки Трампа на 6,0%, хоч тиждень тому було 6,4%), або у Флориді (перевага Байдена 3,6%, за тиждень зменшилась на 0,2%), або в Аризоні (3,2%, за минулий тиждень не змінилась), або в Північній Кароліні (2,2%, за тиждень зросла на 0,2%).

Байден має високі шанси перемогти Трампа і в Джорджії, де його рейтинг нижчий лиш на 0,2% і за тиждень розрив зменшився на 0,2% – і це п'ятий з хитких штатів, перемога тільки в якому забезпечила би Байдену більшість в колегії електорів.

Але треба мати на увазі кореляцію рейтингів в різних штатах: якщо перевага Байдена в Пенсильванії розчиниться, то, з високою ймовірністю (коефіцієнт кореляції результатів у цих штатах з результатами в Пенсильванії – від 42 до 70 відсотків), вона зникне і в цих решті потенційно визначальних штатах.

Подібна модель Нейта Сілвера дає Трампу дещо більше шансів на перемогу – 12%.

Різниця з оцінкою за моделлю The Economist виходить від різних методик опрацювань даних соціологічних опитувань. Так, для розрахунку за моделлю Сілвера використовують такі дані стосовно переваги Байдена у визначальних штатах:

в Пенсильванії – 5,9%;

у Флориді – 3,0%;

в Аризоні — 3,1%;

в Північній Кароліні – 2,5%;

в Джорджії (перевага Трампа) – 0,2%.

Варто зауважити, що на попередніх виборах за три тижні до виборів ймовірність перемоги Трампа за цією моделлю сягнула мінімуму в 12%, але після цього почала зростати, і за день до виборів її оцінювали в 33%. Хоча треба відзначити, що коливання ймовірностей перемоги чотири роки тому було значно більшим: за шість тижнів до дня виборів шанси претендентів оцінювали приблизно рівними, цього ж року вже більше чотирьох місяців шанси Трампа не піднімаються вище 17%.

Стосовно ж виборів у Конгрес, то обидві моделі дають доволі близькі результати: шанси демократів отримати контроль над Сенатом оцінюють в 77% (модель The Economist) та 75% (модель Сілвера), над Палатою представників, відповідно, 99 та 96%.