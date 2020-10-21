У Харкові затримали антимайданівця "Топаза". І відпустили.

 

Антимайданівця Гната Кромського, відомого за прізвиськом "Топаз", затримали у харківському метрополітені. Учасника "русской вєсни" після проходження певних формальностей відпустили.

 

Про це "Топаз" повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Мене затримали за звинуваченням у скоєнні особливо важких злочинів", – повідомив він.

 

Згодом Кромськой уточнив у коментарях, що його вже відпустили.

 

"Сказали, що підозрюють у скоєнні особливо важких злочинів у місті Селидове Донецької області", – поінформував він.

 

Нагадаємо, у січні 2018 року Гната Кромського засудили до восьми років ув'язнення за участь у масових заворушеннях під час штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня 2014 року та сутички на вулиці Римарській. До вироку "Топаз" перебував під вартою. А відтак, згідно з арифметикою "закону Савченко", Кромськой вийшов на волю у вересні 2018 року.

 

"Топаз" став відомим після публікації відео в YouTube, знятого в лютому 2014 року в Маріїнському парку в Києві, – антимайданівці напали на свого прибічника, який просив Кромського допомогти зі словами: "Топаз, дай команду!".

 

21.10.2020

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