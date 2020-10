Пентаґон виступив з новою ініціативою протидії Росії і Китаю.

Вона, зокрема, передбачає посилення американської військової присутності в Східній Європі, передовсім в Польщі.

Міністр оборони США Марк Еспер у вівторок, 20 жовтня, оголосив про нову ініціативу Пентаґону щодо зміцнення й розширення альянсів США з країнами-однодумцями для спільної протидії Росії, а також Китаю. Про це повідомила на своєму сайті Атлантична рада. За словами Еспера, американське військове відомство систематично контролюватиме свої відносини з країнами-партнерами, «прагнучи знайти способи координації військової політики і просування продажу американського озброєння».

«Мережа союзників і партнерів Америки дасть нам асиметричну перевагу, з якою не зможуть впоратися наші противники», – заявив Еспер. Він репрезентував програму GDAP (Guidance for Development of Alliances and Partnerships – Керівництво з розвитку альянсів та партнерств), назвавши її «базою для міжнародного порядку, заснованого на правилах».

Ключовим завданням цих зусиль, на переконання Еспера, є збільшення продажів американської зброї, що «допоможе союзникам підвищити свою обороноздатність і підтримати американську оборонну промисловість в умовах конкуренції з Москвою і Пекіном». «Ми повинні конкурувати з Китаєм і Росією, чиї державні підприємства можуть прискорити військовий експорт способами, які ми не можемо і в цілому не хочемо застосовувати в багатьох випадках», – підкреслив Еспер.

Глава Пентаґону нагадав про безліч прикладів встановлення військових партнерських угод США. «Такі приклади ілюструють важливість об'єднання з однодумцями, великими і малими, для підтримки вільного і відкритого порядку, який відмінно служив на користь всім нам протягом десятиліть. У Китаю і Росії – менше десяти союзників разом узятих», – зазначив Еспер,

Міністр оборони заявив, що Китай використовує примус і фінансові пастки для створення власних спілок зі слабшими країнами, такими як М'янма, Камбоджа і Лаос. «Що менша країна і що більше у неї потреб, то сильнішим є тиск Пекіна», – заявив Еспер. Він розповів про здійснені ним візити для побудови оборонних відносин США з Мальтою, Монголією і Палау, а також нагадав про плани посилення американської військової присутності в Східній Європі, передовсім в Польщі.

Еспер також наголосив на необхідності налагодження тісніших зв'язків з «однодумцями, такими як Індія та Індонезія», зазначивши, що в понеділок він зустрівся з міністром оборони Індонезії Прабово Субіанто, а наступного тижня глава Пентаґону планує поїздку до Індії. Обидві країни, за словами Еспера, сходяться зі США в оцінці дій Пекіна.