США розширяють санкції проти «Північного потоку – 2».

Водночас Вашінґтон закликав Москву відмовитися від використання енергоресурсів як інструменту тиску на інші країни.

Сполучені Штати розширять пакет санкцій проти проєкту будівництво російського газогону «Північний потік – 2». Про це повідомляють на сайті Державного департаменту США. Тепер штрафні заходи торкнуться компаній, які надають послуги або фінансування для установки або модернізації обладнання на кораблях, що беруть участь в проєкті. Це може зупинити роботи з укладання труб газогону.

Водночас у заяві американського зовнішньополітичного відомства міститься заклик до Москви відмовитися від використання енергоресурсів як інструменту тиску на інші країни.

Нагадаємо, що газпромівський проєкт «Північний потік – 2» передбачає будівництво другої нитки газогону загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Передбачалося, що укладання труб буде завершене до кінця 2019 року. Однак роботи були припинені після того, як Конґрес США ухвалив пакет санкцій проти учасників робіт.

США запровадили перші санкції проти російського газогону в 2019 році, після чого з російським «Газпромом» відмовилася співпрацювати європейська компанія Allseas, яка надавала судно-трубоукладач для будівництва. Влітку 2020 року Вашінґтон пригрозив розширити санкції і поширити їх на компанії, які страхують кораблі для завершення будівництва, і фірми, які беруть участь в дообладнанні суден.

США виступають проти проєкту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через яку газ транспортується до Європи зараз. Таку ж позицію поділяють Київ і кілька країн-членів Європейської Унії, передовсім Польща, Литва, Латвія та Естонія. Тим часом Росія, Німеччина, Австрія і низка інших європейських країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що мова йде винятково про бізнес-проєкт.

За оцінкою експертів інформаційної аґенції Bloomberg, учасникам проєкту залишилося укласти трохи більше як 100 кілометрів труб.