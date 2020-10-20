У Тернополі відкрили оновлений реабілітаційний центр для дітей.

 

У Тернопільській міській дитячій поліклініці, що на вул. Федьковича, 16, відкрили оновлений реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю усіх нозологічних форм. Капітальний ремонт та закупівлю обладнання провели за кошти міського бюджету у межах першої черги ремонту поліклініки, повідомили у пресслужбі Тернопільської міськради.

 

Фото https://ternopilcity.gov.ua

 

«Дитячий реабілітаційний центр облаштований відповідно до нових європейських стандартів, в якому мультидисциплінарна команда спеціалістів надаватиме комплексну соціальну, фізичну, психологічну, педагогічну та інші види реабілітації за індивідуальною та груповою програмами», – йдеться у повідомленні.

 

Фото https://ternopilcity.gov.ua

 

У дитячому реабілітаційному центрі капітально відремонтували зал для лікувальної фізкультури і масажу, зал музичної терапії, кабінети ерготерапії, теплолікування, лікаря-психотерапевта, лікаря-логопеда, їдальню, туалетну кімнату. Облаштували також сучасний конференц-зал, щоб лікарі за допомогою мультимедійного обладнання могли проводити дистанційні консультації, діагностику та спостерігати за життєдіяльністю дітей з інвалідністю.

 

Фото https://ternopilcity.gov.ua

 

За інформацією директора «Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні» Андрія Артимовича, було придбане облданння для роботи фізичних та ерготерапевтів, зокрема різномантні гімнастичні стінки у фізкабінет.

 

У закладі створені умови для комплексної реабілітації. З кожною дитиною працюватиме ціла команда лікарів, які визначатимуть рівень порушень життєдіяльності організму дитини та підбиратимуть дієве лікування. На отримання реабілітаційних медичних послуг можуть претендувати діти з будь-якими видами захворювань, що призвели до інвалідності.

 

«Чи діагноз ДЦП, чи бронхіальна астма, чи різні гастроентерологічні, неврологічні порушення, – така дитина може пройти в нашому закладі реабілітацію. На лікування дитини з інвалідністю виділяється в середньому 16 тисяч гривень, на лікування дітей з інвалідністю підгрупи А виділяється 25 тисяч гривень на курс лікування. Ця сума виділяється на один рік», – повідомив медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні Володимир Кучма.

 

20.10.2020

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