Проблеми профдеформації

Якщо освіта колись оклигає після карантинів і локдаунів, то між партами і дошкою з крейдою (мусить ж лишитися якийсь раритет в alma mater) з’явиться новий едукаційний предмет з назвою «вміння вчасно стулити писок». Огляд подій тижня в Україні.

Питання тижня

Завдяки Президентові України бабця в Підгайцях взнає, що коноплі, які ростуть на її загумінках, називаються «канабіс» і є елементом політики. Інновацію Володимира Зеленського з п’ятьма питаннями можна «відливати в граніті», як казав колишній прем’єр і президент країни «з-за порєбріка».

П’ять питань просто треба читати і насолоджуватися: «Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?»; «Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?»; "Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?"; «Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?»; «Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?». Шостим питанням мало бути «Ху із он дьюті тудей?», але так далеко креативна думка Офісу Президента вирішила не заходити.

Волонтери у білих накидках найближчої неділі непокоїтимуть електорат всім цим щастям у вигляді питань, але коли знайдеться людина, яка доступно відповість на питання «для чого це робиться?», то їй (цій людині) поставлять маленький пам’ятник.

Міжнародне тижня

Візит головного «європейського адвоката» України президента Польщі Анджея Дуди мав переважно інфраструктурні наслідки. Шлях з варягів до греків ще не відновлено, але десь про то мова йде.

Не так гарно і вишукано казав про подібне пересування в просторі і часі міністр інфраструктури Владислав Криклій, але про транспортування до Гданська контейнерів з великими вантажами мова йшлася.

Міністр інфраструктури розширив географію до дуже далекого Сходу, і виявилося, що вже є якийсь меморандум, що «дозволить максимально розширити географію контейнерних перевезень з Китаю через Україну в Польщу, в Європу і назад, здійснювати їх різними способами, різними видами транспорту, без зупинок».

Власне тут «стулити писок» пасувало б тому, хто пише. Поляк нормально, крім рейок та іншого, поговорив з нашим про майбутнє, яке, можливо, буде. А якщо хтось хоче взнати про майбутню трубу, яку протягнуть від Одеси через Броди до Гданська, то про неї не говорили.



Пацифікація тижня

Думки у вигляді пліток, які літали у просторі минулими місяцями, місцями матеріалізуються. Епатажний Давид Арахамія пережив себе у ролі «голови, що говорить» у «Слугах народу». Народжений в Сочі Давид Георгійович перше сказав, що Україні армія не потрібна, а потім думав, що з тим сказаним робити.

Вийшло майже логічно, бо Арахамія вимовив: «Про це непопулярно говорити, але треба розуміти, що для того, щоб армія ставала сильнішою, вона повинна бути на 100% контрактна… Нам потрібна стовідсоткова контрактна армія, дуже хороша, озброєна, мати ракетну програму, мати флот. А в тилу все, що можна автоматизувати і оптимізувати, має бути оптимізовано».

Про автоматизацію автоматизації Давид не говорив, але прийде час – і ми почуємо багато цікавого про контрактну армію і флот, за який непопулярно говорити. І Давид Георгійович поступиться місцем «голови» ще цікавішому персонажу.

Цифри тижня

У цьому житті є страшна абревіатура МВФ. Іноді від них лунають проценти, на які варто дивитися з допомогою калькулятора. Злий Міжнародний валютний фонд, який нам дає гроші, порахував, що вітчизняна (наша) економіка у поточному році впаде на 7,2%. Попередній розрахунок МВФ казав, що буде 8,2%. Можемо тішитися, бо МВФ нам також порахував відновлення економіки в наступному році до 3%.

Потім стаємо ще більшими оптимістами, бо взнаємо, що МВФ прогнозує падіння споживчої інфляції і безробіття. Згідно з прогнозом Фонду, споживча інфляція в Україні в 2020 році сягне 3,2 відсотка (в червневому прогнозі – 4,5 відсотка), а в 2021 році – 6 відсотків (в червневому прогнозі – 7,2 відсотка). Безробіття в 2020 році становитиме 11 відсотків (в червневому прогнозі – 12,6 відсотка), а в 2021 році – 9,6 відсотка (в червневому прогнозі – 12 відсотків).