У Тернополі відкрили пам'ятник священнику та патріоту Володимиру Громницькому.

 

У неділю, 18 жовтня, у Тернополі перед будівлею історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка відкрили пам’ятник українському греко-католицькому священнику, релігійному та громадському діячеві Володимиру Громницькому.

 

Фото http://tze.org.ua

 

Чин освячення пам’ятника здійснив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор Мартинюк за участю священників Тернополя, ректорату та студентів університету, містян. Опісля владика зі студентами-першокурсниками висадив дерева довкола пам’ятника.

 

Фото http://tze.org.ua

 

«Зважаючи на життя і діяльність о. Володимира як священника, громадського діяча, патріота, у місті Тернополі ми по праву можемо називати його «тернопільським Шептицьким», – зазначив доктор історичних наук о. Віталій Козак.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

Володимир Громницький (1862  23 листопада 1938) — український греко-католицький священник, майже пів сторіччя був парохом Тернополя.

 

Був член-засновником товариства «Міщанське братство», яке на початку ХХ століття відігравало основну роль у культурно-просвітницькому житті Тернополя. Володимир Громницький був і серед засновників місцевої каси взаємодопомоги «Руський банк», шпиталю з притулком для старців, організації для емігрантів. Допомагав заснуванню і розвитку низки патріотичних та освітніх організацій – місцевій «Просвіті», студентській бурсі, дівочій гімназії, Руському та Педагогічному товариствам.

 

У 1914-му отця Громницького арештували і вивезли у Перм, де він пробув до 1918-го. Повернувшись на Батьківщину, у грудні 1918 року Громницький приймав у Середній церкві присягу на вірність Українській державі від співробітників окружної військової команди та командирів. У той же час син Володимира Громницького Ізидор став сотником УГА і командиром залізничної станції Тернопіль в часи ЗУНР.

 

Як свідчать джерела, діяльність Володимира Громницького знаходила вдячність серед містян. Зокрема, 20 жовтня 1935 року провели урочисту літургію з нагоди 50-річчя священництва отця Володимира.

 

Помер парох 26 грудня 1938-го, не доживши до приходу радянської влади менше ніж пів року. Його син Ізидор змушений був емігрувати у США, до Філадельфії, де він став першим головою об'єднання «Тернопільщина».

 

У сучасному Тернополі є вулиця, названа на честь отця Володимира Громницького.

19.10.2020

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