На Франківщині від covid-19 померла дитина.

У Коломиї від пневмонії, яка виникла внаслідок захворювання на COVID-19, помер 8-річний хлопчик. Про це на брифінгу сьогодні, 19 жовтня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Фото https://moz.gov.ua

Дитину із пневмонією у четвер, 15 жовтня, ввечері привезли до коломийської лікарні. У п’ятницю хлопчикові зробили ПЛР, підтвердився COVID-19. У суботу, 17 жовтня, він помер.

«У лікарню хлопчика доставили у вкрай важкому стані в четвер ввечері. О 21-й годині госпіталізували відразу у відділення реанімації у важкому стані, з пневмоніями, із серйозними ускладненнями. Підключили до апарата штучної вентиляції легень. Лікарі боролися за його стан. У п’ятницю зробили ПЛР-тест, було підтверджено covid-19. На жаль, 17 жовтня, в суботу, дитина померла. Лікарі не змогли врятувати», – повідомив міністр.

Фото https://health.24tv.ua

Відомо, що хлопчик був вихованцем Печеніжинської школи-інтернату.

Зараз на Прикарпатті на covid-19 хворіє 81 дитина, повідомили в Івано-Франківській облдержадміністрації. Найбільше дітей, які захворіли на коронавірусну інфекцію по Івано-Франківській ОТГ – 39. 17 школярів захворіли у Косівському районі. Крім того, на covid-19 захворіли 165 працівників освіти. Найбільше хворих вчителів в Івано-Франківську, Косівському та Снятинському районах. На самоізоляції зараз перебувають 3 тисячі 999 учнів та 410 вчителів. 19 шкіл області вчаться дистанційно.

Зазначимо, з понеділка, 19 жовтня, діє нове епідемічне зонування, відповідно до якого п’ять галицьких міст віднесли до «червоної» зони карантину, зокрема Івано-Франківськ та Тернопіль.