У Тернополі та Франківську «червона» зона. Львів - "помаранчевий"

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 15 жовтня встановила нове епідемічне зонування в Україні, яке починає діяти з понеділка, 19 жовтня. П’ять галицьких міст віднесли до «червоної» зони карантину, зокрема Івано-Франківськ та Тернопіль, повідомив урядовий портал.

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До «червоної» зони карантину в Івано-Франківській області віднесено місто Івано-Франківськ.

З понеділка у Франківську діятиме низка застережних обмежень, зокрема заборонено здійснювати регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом. Дозволене лише приватне користування легковими автомобілями та службовими транспортними засобами для підприємств та організацій, за умови, що перевозитимуть лише сидячих пасажирів.

Також доведеться зупинити відвідування загальноосвітніх шкіл учнями. Виняток становлять спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри, де мають забезпечити належний контроль стану здоров’я учнів.

Мають припинити приймати відвідувачів заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри, низка закладів торгівлі. Заборона не поширюється на торгівлю продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами та товарами для сільського господарства. Продовжуватимуть працювати банки, страхові компанії, лабораторні діагностичні центри, станції технічного обслуговування автомобілів, АЗС та ремонтні майстерні.

У Тернопільській області «червона» зона карантину діятиму у містах Тернопіль, Бережани, Кременець, Чортків, а також у Борщівському, Заліщицькому, Монастириському районах.

Фото https://loda.gov.ua/

У цих містах та районах з 19 жовтня діятимуть такі ж протиепідемічні обмеження, як і в Івано-Франківську: необхідно призупинити пасажирські перевезення, відвідування шкіл, закладів громадського харчування, торгово-розважальних комплексів, торгівельних закладів, крім тих, які постачають населенню найбільш потрібні товари і послуги.

«Помаранчевий» рівень встановлено:

В Івано-Франківській області – у місті Бурштин, а також у Косівському, Тисменицькому районах;

У Тернопільській області – у Бережанському, Бучацькому, Гусятинському, Збаразькому, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Підволочиському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Тернопільському, Чортківському, Шумському районах;

У Львівській області – у містах Львів та Дрогобич, а також у Пустомитівському, Сокальському та Яворівському районах.

В інших містах та районах трьох галицьких областей з понеділка, 19 жовтня, діятиме «жовта» зона карантину.

Нагадаємо, рекомендацію Міністерства охорони здоровя України – запровадити осінні канікули у школах з 15 жовтня в Івано-Франківській та Тернопільській областях прийняли до відома. На останніх засідання регіональних комісії з ТБ та НС рекомендували, щоб органи місцевого самоврядування та педагогічні ради шкіл самостійно приймали рішення про канікули, виходячи з оперативної ситуації. При цьому запровадити шкільні канікули у Тернополі планували з 21 жовтня, а в Івано-Франківську - продовжувати навчальний процес, оскільки навчальний рік через епідемічну ситуацію для франківських учнів почався на два тижні пізніше.