Елегія теплих слів

Василь МАХНО

 

При яких словах тобі тепліше?

Пагорбах – з яких почались вірші?

Океанах? – При яких річках

ранішнє запалюється світло

хто дозволив на таке сирітство -

на гостей у білих сорочках?

 

при яких одновітрильних яхтах

пережити  шторм і дощ на вахті

в мокрій робі – пітнім тільнику

дім пливе – дзвенить в тумані бакен

ще здалеку нам тривожно бамкав

тріпотів як лопасть в вітряку

 

щоби знати при якім старіти

домі чи вітрильнику – столітті

прибережній музиці  – і стислих

стиснутих до хрусткості глибин

пагорбів і схилів - днів й годин

звуків гнутих наче ніжки крісла

 

при якім столі – коли й при кому

цей інстинкт старіння і прикорму

проминання порожнеч – з яких

сфер космічних – з їхньою луною

у скрипках вмурованих стіною

в деках наче дихання тремких

 

у розладах – зібраних оркестрів

в музиці з подряпин – що Сильвестров

наліпив із аплікацій Босха

склавши із пульсуючого світла

Інший – ліхтарем мені присвітить

Für Elise – Леонід Грабовський

 

Це сочисте світло із  ліхтарні

так важливі бакени розставлені

і сирітство яхти – дому – слів

берег поміж яхтою й  Ітакою

ці ощадні невломимі такти –

інтервали збитих півтонів

 

ці слова спресованої м’якоті

ближні береги з якими плавати

пагорби що втримуються віршем

музика відбілена Балеєм

слиною і бурштиновим клеєм

при словах в яких тобі тепліше

 

 

17.10.2020

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