Елегія теплих слів

При яких словах тобі тепліше?
Пагорбах – з яких почались вірші?
Океанах? – При яких річках
ранішнє запалюється світло
хто дозволив на таке сирітство -
на гостей у білих сорочках?
при яких одновітрильних яхтах
пережити шторм і дощ на вахті
в мокрій робі – пітнім тільнику
дім пливе – дзвенить в тумані бакен
ще здалеку нам тривожно бамкав
тріпотів як лопасть в вітряку
щоби знати при якім старіти
домі чи вітрильнику – столітті
прибережній музиці – і стислих
стиснутих до хрусткості глибин
пагорбів і схилів - днів й годин
звуків гнутих наче ніжки крісла
при якім столі – коли й при кому
цей інстинкт старіння і прикорму
проминання порожнеч – з яких
сфер космічних – з їхньою луною
у скрипках вмурованих стіною
в деках наче дихання тремких
у розладах – зібраних оркестрів
в музиці з подряпин – що Сильвестров
наліпив із аплікацій Босха
склавши із пульсуючого світла
Інший – ліхтарем мені присвітить
Für Elise – Леонід Грабовський
Це сочисте світло із ліхтарні
так важливі бакени розставлені
і сирітство яхти – дому – слів
берег поміж яхтою й Ітакою
ці ощадні невломимі такти –
інтервали збитих півтонів
ці слова спресованої м’якоті
ближні береги з якими плавати
пагорби що втримуються віршем
музика відбілена Балеєм
слиною і бурштиновим клеєм
при словах в яких тобі тепліше
17.10.2020