Служба спецзв'язку стерла новину про співпрацю з Huawei після прочухана.

 

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України стерла зі свого офіційного сайту та соціальних мереж інформацію про укладення партнерства з компанією "Хуавей Україна" – представником китайського телекомунікаційного ґранда Huawei.

 

 

Напередодні Служба спецзв'язку повідомила про підписання меморандуму з "Хуавей Україна" про співпрацю у сферах кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій. А вже в п’ятницю, 16 жовтня, повідомлення про партнерство зникло із сайту та акаунтів Facebook і Twitter Держспецзв'язку.

 

Водночас новина досі "висить" на сторінці "Хуавей Україна".

 

У повідомленні наведено коментар голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя.

 

"Ми готові тісно співпрацювати з компанією «Хуавей» для забезпечення та підвищення кіберзахисту та кібербезпеки в Україні. Держспецзв'язок глибоко цінує, що компанія світового рівня буде працювати з нами над проєктами у сфері безпеки інформації. Переконаний, що наша взаємодія зміцнить обороноздатність держави перед кіберзагрозами", – сказав Щиголь.

 

 

Згідно з інформацією видання "Європейська правда", західні партнери звернули увагу на це повідомлення і в неофіційних розмовах висловлювали здивування вибором пріоритетів українською стороною.

 

У Сполучених Штатах Америки Huawei звинувачують у шпигунстві й роботі на китайські спецслужби. Вашингтон заборонив компаніям в США співпрацювати з Huawei за більшістю напрямів та вважає компанію загрозою своїй національній безпеці.

 

Держсекретар США Майк Помпео минулого року заявляв, що США не співпрацюватимуть з країнами, які використовують системи Huawei.

 

16.10.2020

До теми

Клани Киргизстану
Максим МУЛЯР
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбекова подав до демісії. Главою держави став новоспечений прем'єр  Садир Жапаров. Загалом ситуація виглядає дуже непевною.
16.10.20 | | У світі
Оцифрована мистецька періодика
«Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття» – проєкт, спрямований на вивчення знакових періодичних видань про літературу і мистецтво XX століття, які виходили на території України або створювались українцями діаспори.
16.10.20 | | Штука
Так ми на острів Еею приїхали згодом
Ганна Улюра
Цирцея не хоче належати до тих, серед кого народилася і виросла, вона відкидає ідею фатуму і призначення, вона спростовує свою «божественну природу», щоб згодом підважити і «жіноче буття», ширше – вона протистоїть тому, щоб біологія/фізіологія визначала її долю.
15.10.20 | | Штука
Уродини «Піккардійської Терції»
Андрій Капраль
Два основних сольних голоси (які співають поезію й основну мелодію), а решта – це група, яка умовно виконує інструментальні партії, тільки голосами. Отже, люди, слухаючи акапельні колективи, чітко можуть зрозуміти, що це – саме ми.
14.10.20 | | Штука
Нобель з хімії – за Crispr-CaS9
Двоє науковиць отримали Нобелівську премію з хімії за створення технології редагування ДНК.
14.10.20 | | Наука
Українець на бієнале в Південній Кореї
Створюючи цифрову «природу», Степан Рябченко присвячує її ідеї встановлення гармонії між людиною та довкіллям, коли кожен учасник відносин наділений свідомістю та суб’єктністю.
13.10.20 | | Штука
Цитатні джерела чинного правопису та їхня відсутність
Орест Друль
Аналіз ілюстрацій у правописі: 37% в той чи інший спосіб спотворені при цитуванні, а найбільше цитат, виявляється, зі сталінських часів.
13.10.20 | | Україна
Старі пісні прокурорські
Оксана КАЛУЖНА
Зміст законопроєкту «Про внесення змін до КПК у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури» виказує його «бенефіціарів» – це керівники прокуратур, прокурори вищого рівня, іноді в цілому сторона обвинувачення, іноді НП, ДБР. То що ж приховує цей документ?
13.10.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.