Служба спецзв'язку стерла новину про співпрацю з Huawei після прочухана.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України стерла зі свого офіційного сайту та соціальних мереж інформацію про укладення партнерства з компанією "Хуавей Україна" – представником китайського телекомунікаційного ґранда Huawei.

Напередодні Служба спецзв'язку повідомила про підписання меморандуму з "Хуавей Україна" про співпрацю у сферах кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій. А вже в п’ятницю, 16 жовтня, повідомлення про партнерство зникло із сайту та акаунтів Facebook і Twitter Держспецзв'язку.

Водночас новина досі "висить" на сторінці "Хуавей Україна".

У повідомленні наведено коментар голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя.

"Ми готові тісно співпрацювати з компанією «Хуавей» для забезпечення та підвищення кіберзахисту та кібербезпеки в Україні. Держспецзв'язок глибоко цінує, що компанія світового рівня буде працювати з нами над проєктами у сфері безпеки інформації. Переконаний, що наша взаємодія зміцнить обороноздатність держави перед кіберзагрозами", – сказав Щиголь.

Згідно з інформацією видання "Європейська правда", західні партнери звернули увагу на це повідомлення і в неофіційних розмовах висловлювали здивування вибором пріоритетів українською стороною.

У Сполучених Штатах Америки Huawei звинувачують у шпигунстві й роботі на китайські спецслужби. Вашингтон заборонив компаніям в США співпрацювати з Huawei за більшістю напрямів та вважає компанію загрозою своїй національній безпеці.

Держсекретар США Майк Помпео минулого року заявляв, що США не співпрацюватимуть з країнами, які використовують системи Huawei.